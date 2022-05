Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή που ανέδειξε το 3ο Συνέδριο

Ούτε μια γυναίκα δεν βρίσκεται στις πρώτες 20 θέσεις. Δείτε τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τους 464 υποψηφίους και τα 301 νέα μέλη της Επιτροπής.

Βασικά στελέχη που στάθηκαν δίπλα στους τρεις διεκδικητές της προεδρίας του κινήματος το Δεκέμβριο, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας όσων εκλέγονται για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Στις 23/5/2022 και ώρα 17:40 οριστικοποιήθηκε η τελική σταυροδοσία για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Πρώτος με 2.258 σταυρούς ήλθε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος θεωρείται το φαβορί για τη θέση του νέου Γραμματέα του κόμματος

Συνολικά εκλέγονται 301 μέλη, εκ των οποίων το 1/3 είναι γυναίκες και το 10% νέοι κάτω των 35 ετών.

Σε λίγες ημέρες τα μέλη της νέας διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής θα συγκροτηθούν σε Σώμα και θα αναδείξουν τον νέο Γραμματέα του κόμματος και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι στις πρώτες 20 θέσεις δεν βρίσκεται καμία γυναίκα. Η πρώτη γυναίκα στην σχετική λίστα βρίσκεται στην 29η θέση και είναι η Έφη Χαλάτση, που έλαβε 653 σταυρούς.

Οι πρώτοι 20 σε σταυρούς για την Κεντρική Επιτροπή:

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 2258 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: 1436 ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 1204 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 956 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ: 883 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: 838 ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 818 ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: 813 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 783 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ: 776 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: 768 ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: 768 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 766 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: 761 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ: 760 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 753 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 729 ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 723 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 717 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ: 691

Όλη η λίστα με την σταυροδοσία:

