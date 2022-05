Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει πια για μένα

Οργίλη αντίδραση του Τούρκου Προέδρου. Γιατί λέει ότι δεν θα συναντήσει ξανά τον Πρωθυπουργό. Τι ανακοίνωσε για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας

Ξεπέρασε κάθε όριο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Από σήμερα, για εμένα δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης» δήλωσε προκλητικά ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου.

«Είχαμε συμφωνήσει μαζί του για το συμβούλιο στρατηγικής συνεργασίας, στο οποίο δεν θα συμμετέχω» επέμεινε.

Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες, προσθεσε, «δεν θα ξανασυναντηθώ ποτέ μαζί του», πρόσθεσε.

