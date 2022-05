Κοινωνία

Δήλεσι: “Πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω μου, επειδή της είπα να χωρίσουμε” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο άνδρας που κατέληξε στο νοσοκομείο, μετά από επεισοδιακό καβγά με την σύντροφό του. Για "πόλεμο" με πολλά επεισόδια κάνει λόγο η μητέρα του.

Των Κέλλυς Χεινοπώρου - Κώστα Τάτση

Θέλησε να βάλει τέλος στην σχέση τους και εκείνη καταγγέλλεται ότι τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του!

Στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο άνδρας δείχνει τα τραύματα του στο πόδι, ενώ σοβαρές είναι και οι κακώσεις που φέρει στα πλευρά.

Το απογευμα της Κυριακής, ο 44χρονος ζήτησε από την 33χρονη σύντροφο του να χωρίσουν. Όταν εκείνος έφευγε από το σπίτι της, στο Δήλεσι, αφού μπήκε στο όχημά του, την είδε ξυπόλυτη και με τα εσώρουχα, όπως λέει, να πετάγεται μπροστά του και να μπαίνει στο αυτοκίνητο, λέγοντας του ότι θα φύγουν μαζί.

Όπως περιγράφει ο άνδρας, μετά από 2-3 χιλιόμετρα, η γυναίκα τράβηξε απότομα το χειρόφρενο, ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει. Το όχημα ακινητοποιείται κάθετα στον δρόμο, σε περιοχή έξω από το Δήλεσι, με οδηγούς διερχομένων οχημάτων να παρακολουθούν εμβρόντητοι την κατάσταση, που είχε ξεφύγει.

Μετά από κυνηγητό του ζευγαριού, η 33χρονη κατάφερε, έχοντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου, να καθίσει στην θέση του οδηγού και, όπως καταγγέλλεται, να παρασύρει με το αυτοκίνητο τον άτυχο άνδρα

«Οι αστυνομικοί λένε ότι πέρασε από πάνω μου», λέει ο 44χρονος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως τα σπασμένα πλευρά και η τρύπα στον πνεύμονα, όπως και η ρήξη χιαστών στο ένα πόδι δεν «δικαιολογούνται» από μια… απλή παράσυρση απο το όχημα.

Ο 44χρονος πολυτραυματίας, έλαβε φροντίδα από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χαλκίδας, όμως δεν θέλησε να νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με την μητέρα του, δεν ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι είχε βίαιους τσακωμούς.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η γυναίκα, «έναν χρόνο είμαι μαζί, αλλά έχουν γίνει απανωτά συμβάντα. Την τελευταία φορά του είχε «κλείσει» το μάτι και είχε σπάσει και το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Είχαν πάει στο «Γεννηματάς», του είχε μαυρίσει το μάτι. Μια μέρα έπεσε κάτω και έφυγε η κλείδα της, τον τραβούσε από την μπλούζα. Αλλά, το χθεσινό ήταν εκτός πραγματικότητας».

Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το ακραίο περιστατικό, δηλώνουν ότι η 33χρονη είχε αίματα και χτυπήματα στο πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το κορίτσι φαινόταν χτυπημένο πολύ».

Ο 44χρονος λέει στον ΑΝΤ1 ότι δεν θα κάνει μήνυση σε βάρος της πρώην συντρόφου του, ωστόσο μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία και διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα, εκείνος θα κρίνει για την τύχη της 33χρονης γυναίκας.

