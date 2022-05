Πολιτική

Μαξίμου: Ο Ερντογάν ενοχλήθηκε από το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην επίθεση του Τούρκου Προέδρου προς τον Πρωθυπουργό, για όσα έγιναν κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ.

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με τις αναφορές του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο αναφέρεται πως «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο και τη διεθνή νομιμότητα».

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους», σημειώνει ο Γιάννης Οικονομου.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει «δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών».

Τι είπε ο Ερντογάν

Αφού ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ο Τούρκος Πρόεδρος, εξαπολύοντας μύδρους για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ δήλωσε πως «για μένα δεν υπάρχει κανένας με το όνομα Μητσοτάκης»

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό επειδή, όπως είπε, ζήτησε από τις ΗΠΑ να μην δώσουν αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «κατά την έξοδο της Ελλάδας και της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, η Τουρκία τους στήριξε τότε. Και τι έγινε; Πώς η Ελλάδα βρίσκεται σε αρμονία μαζί μας αυτή τη στιγμή; Το δρομολόγιο της FETO (γκιουλενιστές) προς την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσω της Ελλάδας; Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 βάσεις στην Ελλάδα. Γιατί ιδρύονται αυτές οι βάσεις στην Ελλάδα; Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ελλάδα που χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκές χώρες».

«Μιλήσαμε μαζί τους. Στη συνάντηση συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει να βάλουμε τρίτες χώρες ανάμεσά μας. Από δω και μπρος ας σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε αυτάρκεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Ελλάδα που προτείνει στις ΗΠΑ ‘να μην δώσουν τα F-16 στην Τουρκία’. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κανένας με το όνομα Μητσοτάκης για μένα. Οι ΗΠΑ προφανώς δεν θα ενεργήσουν με βάση αυτά που λέει η Ελλάδα», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Ισόβια σε Ρώσο στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Δήλεσι: “Πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω μου, επειδή της είπα να χωρίσουμε” (βίντεο)

Ευλογιά των πιθήκων - Τζανάκης: ατομική υγιεινή και καλό ψήσιμο στο κρέας! (βίντεο)