Δίκη αγγειοχειρούργου: Στο Εφετείο ο θάνατος της μεσίτριας

Ο κατηγορούμενος για ακόμη μία φορά υποστήριξε πώς ο θάνατος της μεσίτριας οφείλεται σε ιατρικό λάθος

Ξεκίνησε σε δεύτερο βαθμό η δική του αγγειοχειρουργού που κατηγορείται για το θάνατο μεσίτριας μετά από επέμβαση κιρσών στα πόδια. Ο γιατρός, όταν η ασθενής κατέληξε μέσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, μετέφερε το πτώμα της 130 χιλιόμετρα μακριά και το εγκατέλειψε σε δασική περιοχή της Χαλκιδικής. Πρωτόδικα ο αγγειοχειρουργός είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ήταν Απρίλιος του 2017 όταν η 36χρονη Ντιάνα έχανε τη ζωή της μέσα σε εγκαταλελειμμένη αίθουσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, μετά από χορήγηση ισχυρών αναισθητικών φαρμάκων που της έδωσε ο 43χρονος αγγειοχειρουργός για να προχωρήσει σε επέμβαση αφαίρεσης κιρσών στα πόδια.

"Ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα τα στοιχεία τα γεγονότα είναι συντριπτικά χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να δοθούν για αυτή την επέμβαση και στη συνέχεια σε ένα χώρο που σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνυται για αυτές τις επεμβάσεις και μετα τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και την πέταξε 130 km μακριά σε μία ορεινή δύσβατη περιοχή δίπλα σε σκουπιδότοπο για να μην γίνει ποτέ αντιληπτή από τις μυρωδιές...." δήλωσε ο σύζυγος του θύματος.

Ο κατηγορούμενος για ακόμη μία φορά υποστήριξε πώς ο θάνατος της μεσίτριας οφείλεται σε ιατρικό λάθος "'εκανα ένα τραγικό ιατρικό λάθος για το οποίο λυπάμαι πολύ. Δεν είχα πρόθεση να κάνω κακό, δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω".

"Είναι πρόκληση για την οικογένεια να λέει ότι πρόκειται για ιατρικό λάθος επισημαίνω ότι ποτέ κανένας γιατρός σε όλο το πέρασμα του χρόνου σε καμία χώρα δεν σκέφτηκε ποτέ να πετάξει γυναίκα, ανδρα ή παιδί γυμνό στα σκυλιά μόνο αυτό το έκανε ο κατηγορούμενος φυσικά έχει ενδεχόμενο δόλο φυσικά μιλάμε για αδίκημα δόλου και όχι για ιατρική αμέλεια..." είπα σε δήλωσή της η δικηγόρος του θύματος.

Πρώτη στο δικαστήριο κατέθεσε η μητέρα του θύματος, η οποία υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος για όσο διάστημα η κόρη της αγνοούνταν άφηνε αιχμές πως η άτυχη μεσίτρια έπεσε θύμα δολοφονίας από το σύζυγό της "προσπάθησε να ρίξει τις υποψίες στον σύζυγο της κόρης μου και τα παιδιά τους δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο, γιατί τους έλεγαν ο μπαμπάς σας σκότωσε τη μαμά σας".

"Ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα εξαιρετική φίλη μάνα και γυναίκα δεν μπορώ να το δεχτώ για ιατρικό λάθος μπορούσε να τη σώσει ήταν μέσα στο νοσοκομείο αντιθέτως σχεδίασε πώς θα την εξαφανίσει..." είπε για την αδικοχαμλενη γυναίκα στενή της φίλη.

Ο γιος του θύματος επιτέθηκε φραστικά στον κατηγορούμενο στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας. Το δικαστήριο διέκοψε και θα συνεχιστεί αύριο.

