Οικονομία

Ρεύμα - Σκρέκας: Συμφωνία με την ΕΕ για τον μηχανισμό στήριξης των καταναλωτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για θετικό αποτέλεσμα στην διαπραγμάτευση σχετικά με την δέσμη μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από την 1η Ιουλίου και έπειτα, κάνει λόγο το ΥΠΕΝ.

Συμφωνία για τις βασικές αρχές του νέου μηχανισμού, που θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο προκειμένου να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας επιτεύχθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ύστερα από συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και της γ.γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, με την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson και τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen.

«Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, με την αρχική συμφωνία για τον νέο μηχανισμό που θα εφαρμοστεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιούλιο», δήλωσε ο κ. Σκρέκας και πρόσθεσε: «Όπως έχουμε δεσμευθεί, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Ο νέος μηχανισμός σε συνδυασμό με τις οριζόντιες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για την κοινωνία που δοκιμάζεται από τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια».

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στα εξής:

Την επόμενη εβδομάδα θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο νομοθετικής διάταξης που θα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

· Ο μηχανισμός δεν θα επηρεάσει τους όρους της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

· Προβλέπεται η επιβολή πλαφόν για την αποζημίωση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το πραγματικό κόστος της παραγωγής τους.

· Η διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και της χρηματιστηριακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) και θα δεσμεύεται για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των καταναλωτών για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, με τον νέο μηχανισμό επιτυγχάνεται η αποσύνδεση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές.

«Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για την ενεργειακή κρίση που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέπει την επιβολή έμμεσου πλαφόν και στη λιανική αγορά, με την επιπλέον επιδότηση των λογαριασμών. Από τον Μάιο οι επιδοτήσεις ισχύουν για όλες τις κατοικίες, κύριες και μη κύριες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και για το σύνολο της κατανάλωσης. Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οι οποίες ανατροφοδοτούνται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας εξαντλώντας όλα τα περιθώρια», προσθέτει.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο REPowerEU. Η ελληνική πλευρά ζήτησε, επίσης, αύξηση των πόρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήλεσι: “Πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω μου, επειδή της είπα να χωρίσουμε” (βίντεο)

Ουκρανία: Ισόβια σε Ρώσο στρατιώτη για εγκλήματα πολέμου

Ευλογιά των πιθήκων - Τζανάκης: ατομική υγιεινή και καλό ψήσιμο στο κρέας! (βίντεο)