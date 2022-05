Πολιτική

Βορίδης - Μπακογιάννης για Δημοτική Αστυνομία: Νέο πλαίσιο με διευρυμένες αρμοδιότητες

Σε στρατηγική συμφωνία για την αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας συμφώνησαν το υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμος Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης συμφώνησαν σε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας, που θα συνοδεύεται από νέες και διευρυμένες αρμοδιότητες και ενίσχυση της στελέχωσής της.

Αμφότεροι συμφώνησαν ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελεί η καταπολέμηση της παραβατικότητας στις γειτονιές και υπογράμμισαν ότι στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται αλλαγή του παρωχημένου μοντέλου αστυνόμευσης των πόλεων που ισχύει σήμερα, με μετάβαση σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο κοινοτικής αστυνόμευσης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις.





Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε στρατηγική συμφωνία για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο θα συνοδεύεται από νέες και διευρυμένες αρμοδιότητες με ταυτόχρονη ενίσχυση της στελέχωσης και τη δημιουργία ενός νέου προφίλ υπέρ της προάσπισης της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.



Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην οποία παρέστη και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων Βασίλης Κορομάντζος αναγνωρίστηκε η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλεται από τους δημοτικούς αστυνομικούς της πρωτεύουσας προκειμένου να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της πόλης χωρίς όμως να διαθέτουν επαρκή δύναμη και τις αναγκαίες αρμοδιότητες.



Παράλληλα, στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν στην εν γένει στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι:

«Η αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινωνική προσδοκία των Ελλήνων πολιτών για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά. Μία σύγχρονη Δημοτική Αστυνομία θα συνδράμει ουσιαστικά το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση της παραβατικότητας. Συμφωνήσαμε σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη τη στρατηγική κατεύθυνση και στηριζόμενοι στην ήδη πραγματοποιηθείσα εργασία της Επιτροπής θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός, με κάθε τρόπο, σε όλα τα βήματα αυτής της προσπάθειας».

«Η Αθήνα έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό μοντέλο αστυνόμευσης, αυτό της αυτοτελούς κοινοτικής αστυνόμευσης, στο οποίο ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να είναι όχι απλά συμπληρωματικός, αλλά καταλυτικός. Αυτό, μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον ενισχυθεί αριθμητικά και αποκτήσει νέες αρμοδιότητες. Ηδη τα στελέχη της υπερβαίνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους. Βεβαίως, η Δημοτική Αστυνομία δε μπορεί να υποκαταστήσει την Ελληνική Αστυνομία, μπορεί όμως, να συμβάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας που εντοπίζεται ως καθημερινό φαινόμενο στην πόλη και ταλαιπωρεί τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Έθεσα σήμερα στον φίλο Υπουργό όλες τις παραμέτρους του ζητήματος και είναι κοινή μας πεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στα αναγκαία βήματα» ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

