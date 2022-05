Αθλητικά

Λεβαντόφσκι: Η Μπαρτσελόνα τον “χρυσώνει”, αλλά η Μπάγερν...

Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα για την νέα προσφορά που έχουν καταθέσει οι Ισπανοί. Το ύψος του συμβολαίου και το μπόνους. Τι δηλώνει ο Πολωνός για τα σχέδια του.

Αν και ο τεχνικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς τόνισε προ ημερών πως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν θα αποχωρήσει, αλλά θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, η Μπαρτσελόνα δεν... εγκαταλείπει τη προσπάθεια έχοντας «μαζί της» τον παίκτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», αλλά κι αναφορές των ισπανικών ΜΜΕ, η «Μπάρτσα» κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του Πολωνού επιθετικού, μαζί με μπόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ για επίτευξη στόχων και πλέον περιμένει την απάντηση της γερμανικής ομάδας.

Ο «Λέβα» έχει ήδη συζητήσει δύο φορές (μέσω βιντεοκλήσεις) με τον Τσάβι, για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα και περιμένει απ’ την Μπάγερν να συναινέσει στην παραχώρησή του, καθώς έχει απαντήσει αρνητικά στις προτάσεις ανανέωσης του συμβολαίου του έως το 2023.

