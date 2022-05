Οικονομία

Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ: Νέα καμπάνια… “σκέτη απόλαυση”

Καινούρια διαφημιστική καμπάνια με κεντρικό πρόσωπο την Ισμήνη Παπαβλασοπούλου παρουσιάζουν τα Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ.

Σε σχετική ενημέρωση από την ΓΙΩΤΗΣ, αναφέρονται τα εξής:

«Τα Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ παρουσιάζουν την ολοκαίνουργια διαφημιστική τους καμπάνια με πρωταγωνίστρια το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια Ισμήνη Παπαβλασοπούλου.

Στη νέα καμπάνια, η Ισμήνη ισορροπεί ανάμεσα στις καθημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις, του wellness και της προσωπικής ζωής με σύμμαχο τη σειρά Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ που καλύπτει τις ανάγκες της, κάθε στιγμή της ημέρας, προσφέροντας έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, που συνδυάζει απόλυτα την απόλαυση!

Η καινοτόμα σειρά Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ, με γλυκαντικό φυσικής προέλευσης από το φυτό Stevia, ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ισορροπημένου τρόπου διατροφής. Τα Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, περιορισμένα λιπαρά και θερμίδες και απολαυστική γεύση, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν την τέλεια επιλογή, για κάθε περίσταση.

Το νέο σλόγκαν που υπογράφει την καμπάνια «Σκέτη απόλαυση» εκφράζει απόλυτα τα Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ χάρη στην απίστευτη γεύση τους, τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και την ποικιλία τους που περιλαμβάνει σοκολάτες, γλυκαντικά, ροφήματα, γλυκά, επιδόρπια, δημητριακά, μαρμελάδες και επιδόρπια ψυγείου.

Η νέα καμπάνια περιλαμβάνει 4 τηλεοπτικά σποτ, στα οποία πρωταγωνιστούν οι απολαυστικές Σοκολάτες, η αέρινη Μousse, το πλούσιο Ρόφημα Σοκολάτας και τα μοναδικά Γλυκαντικά Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της σειράς Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ, καθώς και για υπέροχες γλυκές συνταγές «σκέτη απόλαυση» στο www.sweetandbalance.gr».

