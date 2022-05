Life

H Δήμητρα Παπαδοπούλου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η σπουδαία ηθοποιός και σεναριογράφος αφηγείται στιγμές από την πορεία της στην τηλεόραση και στο θέατρο.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποκαλύπτει αν θα έγραφε και νέα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς «Οι απαράδεκτοι».

Αναφέρεται στις προτάσεις που έχει δεχθεί για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην τηλεόραση και απαντά για την άποψη της σχετικά με την κατάσταση στον χώρο του θεάματος.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εξομολογείται στον Νίκο Χατζηνικολάου την αγαπημένη της συνήθεια και μιλά με παρρησία για τα σήριαλ, το θέατρο και την επιθεώρηση.

Την Πέμπτη 26 Μαΐου, στις 24:00, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

