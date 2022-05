Αθλητικά

Ινφαντίνο: Το Μουντιάλ 2022 θα ενώσει τον πλανήτη με… ρεκόρ τηλεθέασης

Τι είπε από το Νταβός ο ισχυρός άνδρας της FIFA για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Πόσοι τηλεθεατές αναμένεται να δουν τους αγώνες που “θα ενώσουν ολόκληρο τον κόσμο”.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, το οποίο θα φιλοξενηθεί από το Κατάρ (21/11-18/12), αναμένεται να παρακολουθήσουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, όπως δήλωσε την Δευτέρα, ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

«Ο Μαντέλα έλεγε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και είχε δίκιο. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο το είδαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το επόμενο στο Κατάρ θα το δουν 5 δισεκατομμύρια, μιλάμε για πολύ περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού (σ.σ: υπολογίζεται στα 7,9 δισεκατομμύρια)» τόνισε ο Τζάνι Ινφαντίνο.

«Δεν θα είναι μόνο το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, αλλά θα είναι μια υπέροχη εμπειρία επίσης» προσέθεσε.

«Το ποδόσφαιρο έχει μια απίστευτη δύναμη ενότητας. Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το καλύτερο όλων των εποχών, θα ενώσει όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Και μετά θα είναι το Μεξικό και οι ΗΠΑ. Έγινε λόγος για το τείχος μεταξύ των δύο χωρών, που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, μαζί με τον Καναδά το 2026. Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να το κάνει και το ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα, αλλά έχει ήδη δείξει, για παράδειγμα, όσον αφορά το χάσμα των φύλων ή το γεγονός ότι οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγώνες. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι σημάδι. Αυτό το είδος μηνυμάτων δείχνει ότι το ποδόσφαιρο ενώνει» συμπλήρωσε.

Είπε ακόμη, «Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερο; Ο καθένας έχει την απάντησή του. Αν το αναλύσετε πιο βαθιά, είναι μοναδικό γιατί υπάρχουν πολλές διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική. Το οικονομικό στοιχείο είναι σημαντικό, η παγκόσμια ποδοσφαιρική οικονομία αξίζει 200 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι σαν την οικονομία ενός μεσαίου μεγέθους κράτους. Αν σκεφτούμε επίσης ότι το 70% της οικονομικής αξίας του ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Ευρώπη και ότι το ευρωπαϊκό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει το 70%, σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική οικονομική δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα, υπάρχει η κοινωνική πτυχή, γιατί το ποδόσφαιρο αλλάζει τις ζωές πολλών ανθρώπων, και μετά υπάρχει η συναισθηματική πτυχή: σκεφτείτε μόνο ότι, όταν μια ομάδα χάνει, ολόκληρες χώρες κλαίνε. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό άθλημα, χωρίς αμφιβολία».

Βενγκέρ: Πρωταθλητής είναι κάποιος που μισεί να μένει στάσιμος

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αρσέν Βενγκέρ, επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου για τη FIFA, αναφέρθηκε στη σημασία που «έχει να επιδιώκεις πάντα να προχωράς και να βελτιώνεσαι», λέγοντας ότι «πρωταθλητής είναι κάποιος που μισεί να μένει στάσιμος».

Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στο Νταβός από τον χώρο του αθλητισμού, εκτός από τους Τζιάνι Ινφαντίνο και Αρσέν Βενγκέρ, ήταν ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Βαγιαδολίδ, Ρονάλντο (το «φαινόμενο»), ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Εντουάρ Μεντί, η πρόεδρος της γυναικείας ομάδας Σαν Ντιέγκο Γουέιβ, Τζιλ Έλις, ενώ παρών στη συζήτηση ήταν και ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάμ Αλ Θανί.?

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ!

H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τουλάχιστον 32 αγώνες (έναρξη, προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικός), ενώ και οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 θα είναι διαθέσιμοι, ζωντανά, μέσα από τις πλατφόρμες του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι τον τελικό, με συναρπαστικά ματς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

