Κοινωνία

Μηχάνημα έργου έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Νεκρός ο χειριστής του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το δυστύχημα που κόστισε την ζωή στον έμπειρο χειριστή. Που και πως εντοπίστηκε η σορός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ο 58χρονος χειριστής ενός σκαπτικού μηχανήματος, μετά από την πτώση του μαζί με το όχημα σε γκρεμό, στην ευρύτερη περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας, στην Βοιωτία.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν σε έργα στον δρόμο που οδηγεί στο Κυριάκι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο χειριστής και το σκαπτικό μηχάνημα έπεσαν σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, έπειτα από εκτροπή του μηχανήματος από τον δρόμο, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Μάλιστα, ο άνδρας δεν βρέθηκε εγκλωβισμένος στο μηχάνημα, αλλά είχε εκσφενδονιστεί μακριά από αυτό.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέδωσαν τον άντρα στον ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ, ενώ συνδρομή παρείχαν και εθελοντές.

Πηγή εικόνων: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Σύμη

Νταβούτογλου προς Ερντογάν: Τώρα ξύπνησες για τον Μητσοτάκη;

Καιρός: Τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη