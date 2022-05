Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Σύμη

Η δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στη Σύμη με το επίκεντρο να βρίσκεται στα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 01:41, με εστιακό βάθος τα 68,8 χλμ., και επίκεντρο 18 χλμ. βορειοανατολικά της Σύμης.

