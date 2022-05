Πολιτική

Νταβός - Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Πρωθυπουργός. Με ποιους θα έχει επαφές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα έχει συναντήσεις με παράγοντες επενδυτικών φορέων, ενώ θα συμμετάσχει και σε δείπνο μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde) και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ (Pedro Sanchez).

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτικού ταμείου Mubadala, Χαλντούν Χαλίφα Αλ Μπουμπάρακ (Khaldoon Khalifa Al Mubarak).

Στις 19:00 θα έχει συνάντηση με τον ιδρυτή και διευθυντή επενδύσεων του επενδυτικού φορέα Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο (Ray Dalio).

Στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Jigsaw, Τζάρεντ Κόεν (Jared Cohen).

Στις 20:00 θα έχει συνάντηση με τον εκτελεστικό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών Trafigura, Τζέρεμι Γουάιρ (Jeremy Weir).

Τέλος στις 21:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και θα κάνει μία από τις τρεις εισαγωγικές τοποθετήσεις, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ (Christine Lagarde) και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ (Pedro Sanchez), σε δείπνο με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τον παγκόσμιο ρόλο της Ε.Ε. μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

