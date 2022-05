Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων - Μόσιαλος: Γιατί δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος

Ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας περιέγραψε τον τρόπο που μπορεί να μολυνθεί ένας άνθρωπος από την ευλογιά των πιθήκων, δίνοντας παραδείγματα.

Ο ιός που προκαλεί την "ευλογιά των πιθήκων" είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορονοϊό. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι επί του παρόντος να μην στιγματίζουμε τους ασθενείς. Δεν μπορούμε να στιγματίζουμε ούτε την ερωτική συνεύρεση, ούτε την συνεύρεση μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου, γιατί η "ευλογιά των πιθήκων" δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος. Αυτό επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών (LSE) και του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει, "δυστυχώς, ήταν ατυχής η αναφορά από δημόσια στόματα πως οι ασθενείς με ευλογιά στην πλειονότητά τους ήταν άντρες που συνευρίσκονται ερωτικά με άντρες. Ατυχής γιατί τα παιδάκια παλιότερα τα έστελναν οι μητέρες τους να κολλήσουν ανεμοβλογιά από τα γειτονόπουλα. Ατυχής γιατί θα μπορούσε να συμβεί και μεταξύ γυναικών που συνευρίσκονται ερωτικά με άντρες ή με γυναίκες. Οι νεότεροι ίσως να μην το γνωρίζουν, αλλά οι παλιότεροι σίγουρα ξέρουν πόσο στιγματίστηκαν οι γκέι άντρες με το AIDS. Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τότε όμως".

Ακόμη, επισημαίνει ότι "με σχεδόν 100 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, ξεκίνησε - εύλογα για τους πιο ευάλωτους- η ανησυχία για νέους πιθανούς περιορισμούς λόγω μιας νόσου που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ταυτόχρονα, λόγω της πίεσης για άμεσες απαντήσεις. ξεκίνησαν και οι εξηγήσεις για την οδό της μετάδοσης.

Ποια είναι αυτή; Ας τα πούμε απλά. Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μέσω της αναπνευστικής οδού (αυτά τα βαριά σταγονίδια που όμως δεν μεταφέρονται μακριά). Ή μέσω της επαφής ενός υγιούς ανθρώπου με τις φουσκάλες ή τις πληγές ή τις εκδορές κάποιου συμπτωματικού ασθενούς. Ή ακόμα και χωρίς απευθείας επαφή με το δέρμα. Δηλαδή κάποιος κοντινός συγγενής ή φροντιστής, μπορεί να σκουπιστεί με την ίδια πετσέτα και να μολυνθεί. Κάποιος νοσηλευτής ή και υπάλληλος καθαρισμού ενός νοσοκομείου μπορεί να ακουμπήσει τα σεντόνια του ασθενούς, να μην απολυμανθεί και να μολυνθεί. Κάποιος ερωτικός σύντροφος μπορεί επίσης να ακουμπήσει τον άνθρωπό του και να μολυνθεί".





