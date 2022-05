Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ

Τι είπε για τα κρούσματα παγκοσμίως και γιατί είναι ανησυχητικό.

Για τα κρούσματα της Ευλογιάς των πιθήκων που έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως είπε αυτή την στιγμή δεν πρόκειται για επιδημία αλλά για κρούσματα σε πάρα πολλές χώρες και τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή και σύνεση.

Η κ. Λινού σημείωσε ότι επικρατεί ανησυχία γιατί είναι μια νόσος ενδημική σε Αφρικανικές χώρες και τώρα παρουσιάζεται σε χώρες που δεν υπήρχαν κρούσματα.

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την κ. Λινού, μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι έχει αλλάξει το κλίμα, όπως και η σχέση μας με την άγρια ζωή αρχικά. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι δεν είναι ευλογιά των πιθήκων αλλά ευλογιά των τρωκτικών η οποία πέρασε στους πίθηκους.

Σημείωσε ακόμα ότι πλέον ερχόμαστε σε επαφή με περισσότερα ζώα, καθώς και με παράξενο εμπόριο κάτι που βοήθησε η νόσος να περάσει και στον άνθρωπο

Ανέφερε ακόμα πως το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων δεν έχει αλλάξει, λόγω κορονοϊού, αλλά επαφές με νοσούντες και με ζώα έφεραν τα κρούσματα, ενώ τόνισε ότι πριν το 2000 οι ειδικοί ανησυχούσαν για επανεμφάνιση τέτοιων νοσημάτων.

Σχετικά με το εμβόλιο της ευλογιάς που γινόταν μέχρι το 1980 η κ. Λινού είπε πως προστατεύει όσους το έχουν κάνει και κατά της Ευλογιάς των Πιθήκων. Όπως είπε «δεν έχουμε πλήρη ανοσία αλλά φαίνεται ότι προστατεύει» και πρόσθεσε ότι θα ήταν φρόνιμο η Ελλάδα να προμηθευτεί εμβόλια από τις ΗΠΑ.

