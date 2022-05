Αθλητικά

Roland Garros –Τζόκοβιτς: Πρόκριση με επίδειξη δύναμης

Ο Σέρβος πρωταθλητής πέτυχε μια εμφατική νίκη παραχωρώντας μόλις 4 γκέιμ στον αντίπαλο του

Το έργο του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν θεωρητικά εξαρχής εύκολο απέναντι στον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα και ο Σέρβος σούπερ σταρ φρόντισε να το αποδείξει και στο γήπεδο.

Ο Νο 1 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε του αντιπάλου του με 3-0 σετ (6-3, 6-1, 6-0), στον τελευταίο αγώνα της 2ης ημέρας του γαλλικού Όπεν και προκρίθηκε στο β΄ γύρο του Ρολάν Γκαρός, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Σλοβάκο Άλεξ Μόλκαν και τον Αργεντινό Φεντερίκο Κόρια.

Ο «Νόλε», που ξεκίνησε με στιλ την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στο Παρίσι και την Κυριακή (22/5) συμπλήρωσε 35 χρόνια ζωής, χρειάστηκε λιγότερο από δύο ώρες για να φτάσει στην επικράτηση, παραχωρώντας μόλις τέσσερα σετ στον αντίπαλό του.

