Κοινωνία

Συμπλοκή στο Άλσος Βεΐκου: Ο ανήλικος με το μαχαίρι συνελήφθη μέσα στο σχολικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 αστυνομικού για το περιστατικό στο Άλσος Βεΐκου. Πώς κατάφεραν να συλλάβουν τους ανήλικους δράστες. Η συγκινητική στιγμή με τον 14χρονο που αυτοκτόνησε.



Άγρια συμπλοκή με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στο Άλσος Βεΐκου, μεταξύ μαθητών του γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσε ο άτυχος 14χρονος που αυτοκτόνησε, με μαθητές άλλου σχολείου.



Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γιώργος Γρηγοριάδης, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής.



Όπως είπε αρχικά το σήμα που έλαβαν ήταν για εξαφανισμένο ανήλικο μέσα στο πάρκο και αφού έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το περιστατικό με την συμπλοκή των μαθητών, όπου βγήκαν μαχαίρια όπως ενημερώθηκαν.

Το σημαντικό, όπως ανέφερε, ήταν η συνεισφορά των υπόλοιπων μαθητών για την σύλληψη των δραστών, οι οποίο καθ' υπόδειξή τους και σε απόλυτη συνεργασία με τους αστυνομικούς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες, να καταλάβουν τι έχει συμβεί και να γίνει σύλληψη σε δυο χρόνους.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγοριάδη η πρώτη σύλληψη έγινε μέσα στο πάρκο όπου είχαν παραμείνει τρεις δράστες και στην θέα της Ομάδας ΔΙΑΣ ο ένας από αυτούς αποπειράθηκε να δραπετεύσει, ενώ η δεύτερη σύλληψη έγινε μέσα στο σχολικό που μετάφερε τα παιδιά πίσω στο σχολείο, στο οποίο επέβαινε ο δράστης που πιθανόν προκάλεσε την μαχαιριά στον ανήλικο.

‘Όταν έφτασαν στο σημείο οι Αστυνομικοί μετά από επικοινωνία με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος τους άνοιξε να μπουν και αφού οι συμμαθητές του και ο οδηγός υπέδειξαν ποιος ήταν ο δράστης, ο οδηγός του λεωφορείου με δάκρυα στα μάτια, όπως του μετέφεραν οι συνάδελφοί του, τους έδειξε την κατάσταση της επιβίβασης στο σχολικό, όπου φαινόταν σβησμένο το όνομα του άτυχου 14χρονου που αυτοκτόνησε.

Ο κ. Γρηγοριάδης απηύθυνε έκκληση προς τους μαθητές να εμπιστεύονται τους αστυνομικούς. «Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε και να προστατεύουμε», είπε και τόνισε ότι «η ντροπή δεν είναι στο θύμα είναι στον θύτη. Πρέπει να ντρέπονται για αυτά που κάνουν. Δεν είναι σχολικός εκφοβισμός αυτό που κάνουν, είναι βία».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Κλοπή κεταμίνης από κτηνιατρεία: Ανησυχία για το μπαράζ διαρρήξεων

Ευλογιά των Πιθήκων – Λινού: Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ

Νταβός - Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού