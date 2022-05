Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Απειλή για βόμβα σε σχολικό συγκρότημα

Εκκενώνεται σχολικό συγκρότημα μετά από νέο απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Ένα ακόμη τηλεφώνημα - φάρσα για τοποθέτηση βόμβας σε σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης, προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Στις 8 το πρωί, άγνωστοι τηλεφώνησαν στην Άμεση Δράση προειδοποιώντας για δήθεν εκρηκτικό μηχανισμό στο σχολικό συγκρότημα που φιλοξενεί το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και ακολούθησαν έρευνες στους χώρους του σχολείου, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν προλάβει να μπουν στις αίθουσες εισήλθαν τελικά στις 9.15, οπότε ξεκίνησε η εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη φάρσα στο ίδιο σχολικό συγκρότημα είχε γίνει πριν από 15 μέρες.

