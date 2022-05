Κοινωνία

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τουριστών που κάλεσαν στο 112

Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, με την βοήθεια και ελικοτπέρου, συμμετείχαν στην επιχείρηση για την παροχή βοήθειας στο ζευγάρι των τουριστών.

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την μεταφορά σε ασφαλές σημείο ενός ζευγαριού από το Βέλγιο, που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112, ενώ βρισκόταν σε ορεινή περιοχή των Σφακίων, πραγματοποιώντας πεζοπορία.

Το ζευγάρι των Βέλγων κάλεσε σε βοήθεια αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ βρίσκονταν στην ορεινή περιοχή Γουργούθακα Σφακίων.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό και διάσωσή τους στην οποία συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, η Ομάδα Διάσωσης της 3ης ΕΜΑΚ και 6 οχήματα.

Το ζευγάρι των τουριστών εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης και η μεταφορά του άντρα και της ελαφρά τραυματισμένης γυναίκας έγινε με ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε το ζευγάρι και το μετέφερε στο αεροδρόμιο και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

