Ο “χάρτης” του ΕΝΦΙΑ: Τα ακριβά ακίνητα και οι μεγαλύτερες μειώσεις

Ακίνητη περιουσία ύψους 761,38 δισ. ευρώ έχουν στην κατοχή τους 7.206.608 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα τα στατιστικά στοιχεία για τον ΕΝΦΙΑ του 2022 που έδωσε στην δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Η ακίνητη περιουσία το 2021 ήταν στα 643 δισ. ευρώ και η σημαντική αύξηση που προκύπτει οφείλεται στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει, όπως είναι φυσικό άλλωστε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στο Νομό Αττικής και είναι 2.557.631, έχουν στα χέρια τους περιουσία που ανέρχεται στα 403 δισ. ευρώ, δηλαδή το 53% του συνόλου.

Οι ιδιοκτήτες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο, παρά το γεγονός ότι η αξία των ακινήτων, λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, αυξήθηκε κατά 24,64%, είδαν το ύψος του φετινού ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 8,47%. Έτσι διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ από 1,31 δισ.. ευρώ που ήταν το 2021.

Την μεγαλύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ διαπίστωσαν οι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου. Και αυτό αν και η αξία των ακινήτων τους αυξήθηκε κατά 15% μετά την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξίων. Συγκεκριμένα ο Φόρος μειώθηκε σε ποσοστό 20,95% σε σχέση με πέρυσι.

Στην συνέχεια ακολουθεί η Κρήτη που είχε μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 19,09% και το Βόρειο Αιγαίο με τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 19,06%.

Tα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ και αφορούν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας και τον ΕΝΦΙΑ:

Ο συνολικός φόρος που καλούνται να πληρώσουν φέτος 6.166.701 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ανέρχεται συνολικά σε 2,254 δισ. ευρώ και είναι μειωμένος κατά 333 εκατ. ευρώ ή κατά 12,8% σε σύγκριση με το 2021. Σε 7.135.156 φυσικά πρόσωπα βεβαιώθηκε κύριος φόρος ύψους 2,141 δισ. ευρώ. Μετά τις εκπτώσεις 366,167 εκατ. ευρώ και τις φοροαπαλλαγές ύψους 51,46 εκατ. ευρώ το ποσό που καλούνται να πληρώσουν 6.105.139 φυσικά πρόσωπα μειώθηκε στα 1,723 δισ. ευρώ από 2,093 δισ. ευρώ το 2021 (μείωση 21,5%). Απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 1.030.017 φυσικά πρόσωπα. Σε 71.452 επιχειρήσεις βεβαιώθηκε κύριος φόρος 195,93 εκατ. ευρώ και άλλα 335,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικός φόρος με το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν να ανέρχεται σε 531,53 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανά περιοχή της Ελλάδας ο χάρτης των ακινήτων με τον ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται εξής:

Περιφέρεια Αττική: Οι 2.223.540 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα καταβάλλουν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά το 36% των ιδιοκτητών ακινήτων πληρώνει το 53,2% του σημερινού ΕΝΦΙΑ. Κατά μέσο όρο οι κάτοικοι της Αττικής πληρώνουν 469,25 ευρώ φόρο για την ακίνητη περιουσία τους η οποία κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 157.622 ευρώ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Οι 338.948 ιδιοκτήτες ακινήτων με χρεωστικό εκκαθαριστικό διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,5 δισ. ευρώ. Ο φόρος που θα πρέπει να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 73,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 15,76% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Οι 128.468 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 11,1 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 32,79 εκατ. ευρώ ή 223 ευρώ κατά μέσο όρο μειωμένος κατά 19,06% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Οι 359.957 ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στη διαθέτουν ακίνητη περιουσία 23,37 δισ. ευρώ ή 66.251 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 84 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,08% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Οι 162.881 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,10 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 33,75 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,18% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Ηπείρου: Οι 185.201 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 16,72 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 42,82 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 18,19% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Οι 409.145 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 32,5 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 93,39 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,53% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Οι 138.002 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 16,43 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 48,04 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 20,95% σε σύγκριση με το 2021. Ο μέσος φόρος τους διαμορφώνεται στο ποσό των 295,15 ευρώ από 373,92 ευρώ πέρυσι. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Οι 1.062.925 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 99,02 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 286,67 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,28% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Κρήτης: Οι 360.949 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 40,65 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 118,55 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 19,09% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οι 173.798 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 25,42 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 77,59 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 14,70% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Οι 349.656 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,48 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 93,04 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 15,76% σε σύγκριση με το 2021. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Οι 273.304 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 22,6 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 66,45 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 17,66% σε σύγκριση με το 2021.