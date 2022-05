Οικονομία

Αχτσιόγλου: Η Κυβέρνηση είναι κατώτερη των αναγκών της κοινωνίας

Πλαφόν στη χονδρική και κατ΄ επέκταση στη λιανική τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα ζήτησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ. Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξη της υπογράμμισε ότι, «Ο πληθωρισμός στη χώρα μας έχει ξεπεράσει το 10%» και «η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα ουσιαστικής προστασίας των πολιτών, αλλά επιμένει σε μία πολιτική η οποία επιδοτεί την αισχροκέρδεια και δεν χτυπά το πρόβλημα στη ρίζα του»,

Μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας, πρόσθεσε ότι «Τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο οικονομικής ασφυξίας και εξόντωσης, όμως η κυβέρνηση είναι πολύ κατώτερη των αναγκών της κοινωνίας».

«Το να τεθεί πλαφόν στη χονδρική και κατ’ επέκταση στη λιανική τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και στα κέρδη των εταιρειών που αισχροκερδούν όλη αυτή την περίοδο, είναι ένα μέτρο που δημοσιονομικά δεν έχει κόστος, αλλά η κυβέρνηση επιμένει να μην το λαμβάνει», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «όταν περνούν οι μήνες και ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρυφτεί και να πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό γίνεται σκόπιμα, ότι είναι μία στρατηγική προστασίας των συγκεκριμένων ολιγοπωλιακών συμφερόντων που λειτουργούν και με όρους καρτέλ απ’ ό,τι φαίνεται στην αγορά».

Η κυρία Αχτσιόγλου τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα όρια της ΕΕ, όπως ζητάμε εδώ και πάνω από 9 μήνες, είναι ένα μέτρο που θα είχε πραγματική αντανάκλαση στην τσέπη των πολιτών και μας το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας, από τη στιγμή που δεν γίνονται άλλες επιλογές, όπως οι εν κρυπτώ απευθείας αναθέσεις ύψους 7 δισ. που έχει κάνει η κυβέρνηση».

Επισήμανε, τέλος, ότι «η κοινωνική δυσαρέσκεια για την πολιτική της κυβέρνησης λαμβάνει ουσιώδη πολιτικά χαρακτηριστικά».

