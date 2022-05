Κοινωνία

Όλυμπος: Άνδρας έπεσε σε χαράδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση του 61χρονου που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση μεταφοράς ενός 61χρονου άντρα, Ισραηλινής καταγωγής από το καταφύγιο Ζολώτα στον Όλυμπο, σε νοσοκομείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί για τον άντρα που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε σε χαράδρα 40 μέτρων, λίγο πριν από το καταφύγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διέθετε τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται και ήταν μόνος του.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα,η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ., η ορειβατική ομάδα του καταφυγίου Ζολώτα και αναμένεται ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. που θα μεταφέρει τον πολυτραυματία σε νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματία από το καταφύγιο Ζολώτα, θέση Πριόνια στον Όλυμπο. Έχουν κινητοποιηθεί 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ.

??Ενώ έχει ειδοποιηθεί Ε/Π μέσω του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

??Συνδρομή από την ορειβατική ομάδα του καταφυγίου Ζολώτα pic.twitter.com/iDnuCrAJLW — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Βόλος: Εξαφανίστηκε ο πατέρας που ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων