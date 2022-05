Life

“Άγριες Μέλισσες”: Το ξήλωμα του Ακύλα και η επανασύνδεση Νικηφόρου - Ασημίνας (εικόνες)

Η αγωνία χτυπά "κόκκινο" στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Μετά την ανακάλυψη του Κωνσταντή, ο Νικηφόρος και η Ασημίνα αποφασίζουν να αποκαλύψουν την επανασύνδεσή τους, στα αδέλφια τους. Ο Ξανθός αρχίζει το ξήλωμα του Ακύλα απ’ το έργο του αεροδρομίου. Ο Δούκας ανησυχεί για την εμπλοκή του Νικηφόρου με τον Ξανθό και ψάχνει στοιχεία για τον μυστηριώδη άντρα της ΚΥΠ. Η Ουρανία κι ο Κυριάκος βλέπουν να ματαιώνονται τα σχέδιά τους για την Αμερική, μετά τις περιπέτειες του Μπάμπη με τον Ακύλα. Ο Λάμπρος θα δεχτεί μια απρόσμενη πρόταση απ’ την Αιμιλία, ενώ ο Ζάχος καταφέρνει να κάνει ειρήνη με την Ελένη. Ο Ακύλας βάζει σ’ εφαρμογή ένα σχέδιο για να χωρίσει ο Μπάμπης με την Κορίνα, που θα τους αναστατώσει όλους.

