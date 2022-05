Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η συνάντηση Άρη - Δία φέρνει νέα ξεκινήματα και ένταση (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



Ο Άρης που είναι της δράσης συναντά τον Δία ο οποίος είναι της επέκτασης, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ωστόσο, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι αυτή η όψη που δείχνει μια υπερβολή δράσης, σε ένα ζώδιο που δέχεται διασαρμονική όψη μπορεί να δημιουργήσει ένταση.

Γύρω στις 29 Μαΐου θα πρέπει να προσέχουμε να μην τρέχουμε με το αυτοκίνητο ή να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση, υπογράμμισε ακόμα.

Όλη την εβδομάδα τις κινήσεις τους πρέπει να προσέχουν κριοί των πρώτων ημερών, καρκίνοι των πρώτων ημερών, ζυγοί των πρώτων ημερών και Αιγόκεροι, είπε ακόμα η Λίτσα Πατέρα, η οποία ανέφερε και ότι η Σελήνη βρίσκεται στα ψάρια που σημαίνει ότι είναι πολύ ρομαντική αυτή η περίοδος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

