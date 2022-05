Συνταγές

Μακαρονάδα χωριάτικη από τον Πέτρο Συρίγο

Συνταγή για μακακρονάδα με τομάτα, ελιές και φέτα από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"

Ο Πέτρος Συρίγος ετοίμασε χωριάτικη μακαρονάδα με ντομάτα, ελιές και φέτα που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί!

Ο σεφ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" αποκαλύπτει τα μυστικά του για μία γρήγορη, νόστιμη και καλοκαιρινή συνταγή.

Χωριάτικη μακαρονάδα – Τα υλικά και η συνταγή

Χωριάτικη μακαρονά – Συστατικά:

300 γρ πέννες

1 λευκό κρεμμύδι

1/2 πιπεριά πράσινη

1/2 πιπεριά κόκκινη

1/2 σκ. σκόρδο

15 τοματινια

1/3 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί

2 τριμμένες τομάτες ή 5κτς χυμό τομάτα

2 κτς μαιντανο ψιλοκομμένο

2 τμχ λουκάνικο προαιρετικά

200 γρ φέτα χοντροσπασμενη

3 κτς ελιές χωρίς κουκούτσι

2 κτς κάπαρη ψιλοκομμένη

Αλάτι, πιπέρι, μπουκοβο

Χωριάτικη μακαρονάδα | Η συνταγή:

Βράζουμε τα ζυμαρικά μας 2 λεπτά λιγότερο απ ότι μας αναγράφει η συσκευασία.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές που έχουμε κόψει ζουλιέν λεπτο(λεπτές κάθετες φετες).

Προσθέτουμε το σκόρδο, τα τοματινια και όταν μαλακώσουν σβήνουμε με κρασί.

Αν θέλουμε και το λουκάνικο ξεκινάμε από αυτό.

Στη συνέχεια προσθέτουμε τον χυμό τομάτας, τις ελιές, την κάπαρη αλάτι, πιπέρι μπουκοβο, τα ζυμαρικά και λίγο νερό από τα ζυμαρικά που έχουμε κρατήσει.

Ανακατεύουμε προσθέτουμε τον μαιντανο και σερβίρουμε με χοντροσπασμενη φέτα.

