Λέπρα: δεύτερο κρούσμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Ποια η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που νοσηλεύεται με λέπρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Γυναίκα με λέπρα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για γυναίκα 65 ετών Αλβανικής καταγωγής.

Το νοσοοκομείο έχει λκάβει όλα τα απαραίτητα μέσα και η γυναίκα νοσηλεύεται στη δερματολογική κλινική απομονωμένη.

Υπενθυμίζεται πως λίγα 24ωρα νωρίτερα, κρούσμα λέπρας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο "Αττικόν" στην Αθήνα.

