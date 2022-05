Παράξενα

Ιόνια Οδός: Άγρια άλογα κάλπαζαν στον αυτοκινητόδρομο (εικόνες)

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας για να μην προκληθεί τροχαίο. Γιατί ο πληθυσμός των άγριων αλόγων της περιοχής έχει μετακινηθεί στα πεδινά.

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν οδηγοί την Ιόνια Οδό. Δυο άλογα μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο της Αμφιλοχίας κινούμενα με κατεύθυνση προς Λουτρό και αντίστροφα.

Οι αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος αυτοκινητοδρόμων και οι άνθρωποι ασφάλειας της Νέας Οδού κατάφεραν με ασφάλεια να οδηγήσουν τα άλογα στην έξοδο της Ιόνιας Οδού πριν συμβεί κάποιο ατύχημα όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Ο πληθυσμός των άγριων αλόγων του Πεταλά έχει μετακινηθεί προς τα πεδινά τα τελευταία χρόνια μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην περιοχή όπου ζούσαν.

Τα άλογα αυτά, μπορεί να τα συναντήσει κανείς στα χωριά Σαρδίνια, Κεχρινιά, Κάμπο Αμπελακίου, Λουτρό, Βαρετάδα και είναι ακίνδυνα, γίνονται επικίνδυνα μόνο στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Πηγή: e-maistros.gr

