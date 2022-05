Πολιτική

Μπακογιάννης σε δήμαρχο Σμύρνης: Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατάει σε ομηρία τις σχέσεις των λαών μας

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες μετά τις προκλήτικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Δήμαρχο Σμύρνης κ. Tunc Soyer, υποδέχθηκε το πρωί στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο επίσκεψης του Τούρκου Δημάρχου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι δύο δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού στις δύο πόλεις, καθώς και θέματα γύρω από τον πολιτισμό.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, κ. Βαγγέλης Βλάχος και η Σύμβουλος του Δημάρχου στα θέματα Πολιτισμού, κ. Κατερίνα Κοσκινά.

Χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε; "Δε μπορούμε να επιστρέψουμε στον Ερντογάν να κρατάει σε ομηρία τις σχέσεις των δύο λαών μας. Οφείλουμε να προσπαθούμε για τη σταθερότητα, για την ειρήνη και οφείλουμε να το κάνουμε εμείς οι αυτοδιοικητικοί, από κάτω προς τα πάνω χτίζοντας γέφυρες. Καλωσορίσαμε τον φίλο δήμαρχο της Σμύρνης, εδώ στην Αθήνα, έναν αυτοδιοικητικό που πιστεύει στην εξωστρέφεια με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις των δύο ιστορικών μας πόλεων."

Ο Δημάρχος Σμύρνης Tunc Soyer δήλωσε: "Πιστεύουμε στο μέλλον της ανθρωπότητας και στην ευημερία των πόλεών μας, έτσι βούλησή μας είναι να βελτιώσουμε τις σχέσεις των πολιτών μας στο μέλλον. Υπάρχουν τόσα ζητήματα που μπορούν να μας κάνουν να συνεργαστούμε. Όχι μόνο ο πολιτισμός, η τέχνη αλλά και η γεωργία. Όλα αυτά τα θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τελικά βρίσκοντας λύσεις σε τοπικό επίπεδο, δίνονται λύσεις και σε παγκόσμιες κρίσεις."

Ακόμη ανέφερε: "Συζητήσαμε και βρήκαμε τόσους πολλούς τρόπους για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να εδραιώσουμε την ειρήνη και την ανάπτυξη."

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων ξενάγησε τον κ. Soyer στον Εθνικό Κήπο, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν τα έργα αναβάθμισης . Εκεί, επισκέφθηκαν μαζί την έκθεση «Φύση και Περιβάλλον», η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ Athens Photo World. Στημ έκθεση εκτίθενται 48 φωτογραφίες διεθνώς αναγνωρισμένων φωτογράφων του πρακτορείου Reuters. Οι Δήμαρχοι ξεναγήθηκαν από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Athens Photo World Θανάση Σταυράκη, την γενική συντονίστρια του APW Χριστίνα Καλλιγιάννη και του προϊσταμένου φωτορεπόρτερ του Reuters Άλκη Κωνσταντινίδη, που επιμελήθηκαν την παραγωγή της έκθεσης.

Η συνάντηση των δύο δημάρχων πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου που επιτέθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουρεγό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «από σήμερα, για εμένα δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης».

