“The 2Night Show” - Άρτεμις Βασίλη: Οι εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης της (εικόνες)

Στην αποψινή παρέα του "The 2Night Show" ο δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας και ο ταλαντούχος τραγουδιστής Good Job Nicky.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αναστάσιο Ντούγκα. Ο νεαρός δικηγόρος μιλάει για την υπόθεση της εξαφάνισης της 19χρονης Άρτεμις Βασίλη, για τις ψευδείς πληροφορίες, αλλά και για τις φάρσες που αποπροσανατολίζουν την έρευνα των αρχών. Επίσης, σχολιάζει τα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη και μοιράζεται στιγμές που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του. Ποια δύσκολη υπόθεση θυμάται; Έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του; Γιατί δεν θα βρισκόταν ποτέ στην ομάδα υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου; Τέλος, μιλάει με συγκίνηση για το σωματείο «Φύλακας Άγγελος», που έχουν ιδρύσει με τη Ράνια Κωστάκη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον αγώνα που κάνουν για να βρίσκονται στο πλευρό κακοποιημένων παιδιών.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Good Job Nicky. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής εξηγεί για ποιο λόγο δεν εκπροσώπησε τελικά την Ελλάδα στη Eurovision, εκφράζει την επιθυμία του για καριέρα στο εξωτερικό, αλλά και για δημιουργία οικογένειας, ενώ αποκαλύπτει πως θα ήθελε πολύ να γίνει και ηθοποιός. Επίσης, μιλάει για την τηλεοπτική συνάντηση με τον Γιάννη Πάριο. Ποια ήταν η αντίδραση του πατέρα του, από τα παρασκήνια, όταν τον άκουγε να τραγουδάει; Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν; Τέλος, με τη μελωδική φωνή του μας χαρίζει δύο από τα αγαπημένα του τραγούδια.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

