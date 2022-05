Οικονομία

ΟΟΣΑ: Βελτιώθηκε το μισθολογικό επίπεδο στην Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός ενός μέσου εργαζόμενου στην χώρα μας είναι77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 75,4%.

Του Νίκου Ρογκάκου

Σε καλύτερο μισθολογικό επίπεδο εμφανίζονται σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, οι οικογένειες με παιδιά σε σύγκριση με το παρελθόν, ακόμη και σε σύγκριση με το 2020.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό ακόμα καλύτερα είναι τα πράγματα για έναν μέσο απλό εργαζόμενο όπου είχε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 22,4% το 2021, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%.

Από την άλλη, το ποσοστό μεικτών αποδοχών των εργαζομένων που απορροφά το Δημόσιο σε φόρους και εισφορές έχει μειωθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες και ακριβώς αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο των μειώσεων τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.

Πάνω από τον Μ.Ο του ΟΟΣΑ οι μισθοί στην Ελλάδα

Εάν αφαιρέσουμε φόρους και παροχές ο μισθός ενός μέσου εργαζόμενου στην χώρα μας ήταν 77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 75,4%, ενώ όπως συμπεραίνει η έκθεση υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης του εισοδήματος των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η φορολογική σφήνα για τον μέσο εργαζόμενο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες από 38,9% το 2020 σε 36,7% το 2021 (το 2017 ήταν στο 40,8%). Η μέση φορολογική σφήνα του ΟΟΣΑ το 2021 ήταν 34,6%. Το 2021, η Ελλάδα είχε τη 19η υψηλότερη φορολογική σφήνα μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σε σύγκριση με την 17η το 2020.

Στην Ελλάδα, ο μέσος απλός εργαζόμενος είχε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 22,4% το 2021, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα ο μισθός ενός μέσου εργαζομένου, μετά από φόρους και παροχές, ήταν 77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 75,4%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές που σχετίζονται με τα παιδιά και τις φορολογικές διατάξεις, ο καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής των εργαζομένων για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά στην Ελλάδα ήταν 18,1% το 2021, που είναι ο 13ος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ, όταν ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 13,1%. Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος έγγαμος εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα είχε μισθό, μετά από φόρους και οικογενειακές παροχές, 81,9% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με το 86,9% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Η φορολογική σφήνα για έναν εργαζόμενο με παιδιά μπορεί να είναι χαμηλότερη από ό, τι για έναν εργαζόμενο με το ίδιο εισόδημα χωρίς παιδιά, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ παρέχουν οφέλη σε οικογένειες με παιδιά (αφορολόγητα όρια και επιδόματα).

Μεταξύ 2009 και 2021, η φορολογική σφήνα για τον μέσο εργαζόμενο μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα. την ίδια περίοδο, η φορολογική σφήνα για τον μέσο απλό εργαζόμενο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ αυξήθηκε αργά σε 35,3% το 2013 και το 2014 πριν μειωθεί στο 34,6% το 2021.

Η Ελλάδα είχε την 9η υψηλότερη φορολογική σφήνα στον ΟΟΣΑ για μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά με 33,2% το 2021, όταν στον ΟΟΣΑ είναι 24,6%. Πάντως και σε αυτή την κατηγορία η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις καθώς το 2020 κατείχε την 7η υψηλότερη θέση το 2020. Όπως τονίζεται στην έκθεση τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και οι φορολογικές διατάξεις τείνουν να μειώνουν τη φορολογική σφήνα για τους εργαζομένους με παιδιά σε σύγκριση με τον μέσο απλό εργαζόμενο.

