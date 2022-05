Κοινωνία

Εύοσμος: νέο περιστατικό bullying - Μαχαίρωσαν μαθητή

Τι καταγγέλει ο πατέρας μαθητή, για τον εφιάλτη που ζει ο γιος του τα τελευταία χρόνια.

Για τον εφιάλτη που ζει εδώ και δυόμισι χρόνια ο γιος του, που είναι θύμα ενδοσχολικής βίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μίλησε ο πατέρας του, στον Focus FM.

Ο κ. Αλέξανδρος Γιάντσης ανέφερε ότι ο γιος του δέχεται συστηματικές επιθέσεις από μία ομάδα περίπου 10 παιδιών, για τις οποίες έχει ενημερώσει πολλές φορές και τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και την Πρωτοβάθμια. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «αυτή η βία, προστατεύεται από τους καθηγητές του και του γονείς συγκεκριμένων μαθητών».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως: «Προσπάθησα να δώσω λύση μόνος μου, έχω επισκεφθεί το σχολείο περισσότερες από 25 φορές. Έχω πάει και στην Πρωτοβάθμια. Το παιδί μου έχει υποστεί ξυλοδαρμούς, άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Φτάσαμε στο σημείο εκτός ωραρίου να τον μαχαιρώσουν στη δεξιά ωμοπλάτη».

Ακόμη επεσήμανε: «Στο σχολείο κάθε φορά που ο μικρός διαμαρτύρεται, η δασκάλα τον προτρέπει να συνεχίσει να ‘παίζει’ με τους φίλους του, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό και πολύ κοινωνικό παιδί, που παρενοχλείται ακόμα και όταν βρίσκεσαι μαζί με φίλους του. Κάποια στιγμή που προσπάθησε η γυναίκα μου να το συζητήσει με τη μητέρα ενός από τα παιδιά που δημιουργούν το πρόβλημα, δέχθηκε και η ίδια επίθεση. Σκοπεύω να κινηθώ πλέον νομικά, κατά του σχολείου και παντός υπευθύνου, Τα περιστατικά βίας στα σχολεία πρέπει να καταγγέλλονται αμέσως. Ας σκεφτούν όλοι ότι είναι πολύ κοντά στο να συμβεί το κακό στο δικό τους το παιδί».

