Σπάτα: Παρενόχλησε σεξουαλικά την γειτόνισσα μπροστά στην εγγονή της

Τι περιγράφει η καταγγέλουσα για το φρικτό περιστατικό που βίωσε και μάλιστα μπροστά στα μάτια της εγγονής της.

Ένα ακόμη περιστατικό σεξουαλικής βίας συνέβη στα Σπάτα, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στην αυλή της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα καταγγέλει η 49χρονη, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Μαΐου, όταν την ώρα που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού της, όρμησε πάνω της, άρχισε να την φιλά και να τη θωπεύει, μπροστά στα μάτια της ανήλικης εγγονής της.

Παράλληλα της θώπευε το στήθος λέγοντας «Θα σου σκίσω τα ρούχα», περιγράφοντας ο, τι ακριβώς ήθελε να της κάνει, χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις, την ίδια ώρα που είχε βάλει το ένα του χέρι μέσα στο παντελόνι και αυνανιζόταν.

Η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει και τα κατέφερε, ενώ τη Δευτέρα μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων- Αρτέμιδας σύμφωνα με το protothema και κατήγγειλε το περιστατικό και μήνυση κατά του 69χρονου.

