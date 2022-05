Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Διάλογος με υπερπτήσεις δεν γίνεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μίλησε για τις σχέσεις με την Τουρκία, την προκλητικότητα της Άγκυρας και τον EastMed.

«Η συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί την απόλυτη τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρημάτων, περί του γεγονότος ότι απειλούμαστε, ότι το casus belli εναντίον της Ελλάδας δεν είναι κενό περιεχομένου και ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από την Τουρκία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του, νωρίτερα σήμερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι».

Όπως τόνισε, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, «δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, ούτε να μπούμε σε μια διαδικασία αντιδικιών», ενώ σημείωσε πως ο πρωθυπουργός έκανε μια «εξαιρετική τοποθέτηση στο Κογκρέσο» που «δημιούργησε έντονα αισθήματα περηφάνιας».

«Δεν κατανοώ την τουρκική αντίδραση. Δεν ελέχθη κάτι το οποίο είναι εκτός των ορίων των πάγιων ελληνικών θέσεων», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Οι Τούρκοι είχαν μια αίσθηση ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε πλήρη αναβάθμιση του ρόλου της και συγχώρεση όλων των παρατυπιών και των τοποθετήσεων που έχει κάνει και επίσης μεταφορά της Ελλάδας σε μια δεύτερη κατηγορία στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το γεγονός ότι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά αντίθετα η Ελλάδα, ακόμα και υπό συνθήκες που πραγματικά οδηγούν την Τουρκία σε μια γεωπολιτική αναβάθμιση, λόγω της γεωγραφικής θέσης, διατήρησε το επίπεδο των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Και όχι μόνο το διατήρησε αλλά κατέστη εμφανές κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον ότι διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη της υπερδύναμης ως συνομιλητή στην ευρύτερη περιοχή που εκφράζει το διεθνές δίκαιο τη σταθερότητα και μια πολιτική αρχών».

«Νομίζω ότι αυτό διέψευσε τις τουρκικές προσδοκίες και δημιούργησε έναν γενικό εκνευρισμό στην Άγκυρα. Εγώ αυτό που θα ευχόμουν είναι η 'Αγκυρα να ξεφύγει από αυτό και να επανέλθει σε μια λογική με την οποία να οδηγηθούμε κάποια στιγμή, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στην επίλυση της διαφοράς μας», σημείωσε.

«Η Τουρκία γενικά διαπραγματεύεται με έναν ιδιόρρυθμο τρόπο. Μερικές φορές χρησιμοποιεί και μέσα εκτός της συνήθους διπλωματικής πρακτικής» επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Εμείς δεν ακολουθούμε την οξύτητα, ούτε επιλέγουμε να αντιδράσουμε με τον τρόπο που μια άλλη πλευρά θα μας επιβάλλει. Έχουμε τη δική μας πολιτική, τις δικές μας θέσεις. Οι δικές μας θέσεις είναι απολύτως καθαρές και επαναλαμβάνονται κάθε φορά σε όλα τα διεθνή φόρα. Δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης κατ' επιλογήν του συνομιλητή μας».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι ο αριθμός των παραβιάσεων είναι πρωτοφανής, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις 42 υπερπτήσεις πάνω από μεγάλο ελληνικό νησί και στην προσέγγιση των δυόμισι μιλίων στην Αλεξανδρούπολη. Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή «απολύτως απαράδεκτη» που «εκθέτει ανεπανόρθωτα την Τουρκία, όχι την Ελλάδα», ενώ σημείωσε πως το θέμα «έχει τεθεί σε όλα τα διεθνή φόρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη πως «αν η Τουρκία επιθυμεί πραγματικά να υπάρχει μια διαδικασία ελληνοτουρκικού διαλόγου, εμείς πάντοτε είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί. Εξηγήσαμε ότι παρά τις διαφορές μας η επιλογή μας είναι να συνομιλούμε. Βεβαίως η επιλογή μας αυτή δεν είναι σε κενό χώρο και χρόνο. Δεν μπορεί να συνομιλήσουμε όταν παραδείγματος χάριν την ίδια στιγμή γίνεται υπερπτήση πάνω από ένα νησί σου».

Αναφερόμενος στη στάση των συμμάχων, υπογράμμισε πως «στην συντριπτική τους πλειοψηφία -και πάντως σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν πάρει πολύ καθαρές θέσεις απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα και στον τουρκικό αναθεωρητισμό».

«Η ελληνική πλευρά είναι απολύτως ικανοποιημένη από την αμερικανική στάση», πρόσθεσε, ενώ υπενθύμισε πως η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει στη Γερμανία ότι δεν θεωρεί την παράδοση των υποβρυχίων σωστή «σε μια αναθεωρητική δύναμη», όπως η Τουρκία.

Όπως εξήγησε, όταν η Γερμανία συμφώνησε να δώσει τα υποβρύχια στην Τουρκία, η 'Αγκυρα ήταν σε μια φάση προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Μιλούσαμε με μια άλλη Τουρκία τότε, την Τουρκία που εμείς ελπίζουμε κάποτε να συνομιλήσουμε. Μια Τουρκία, η οποία θέλει να προσεγγίσει στην ΕΕ που έχει μεν διαφορές με την Ελλάδα αλλά αναφέρεται σε ένα πλαίσιο αξιών στο οποίο θέλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε, πως αυτό που ζητά η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι οι συναλλαγές τους με την Τουρκία να μην είναι τέτοιες που απειλούν την ασφάλεια της Ελλάδας.

Ερωτηθείς σχετικά με την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Ισραήλ, επεσήμανε πως η Ελλάδα «δεν έχει καμία αντίρρηση να συνομιλεί με τους φίλους μας η Τουρκία, αυτό θέλουμε».

«Εμάς μας ενδιαφέρει η Τουρκία να προσλαμβάνει από πολλές πλευρές ότι έχει πολλά να κερδίσει αν μπει στην ομάδα των λογικών χωρών που ενεργούν κατά το διεθνές δίκαιο. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε την Τουρκία από τίποτε. Ίσα-ίσα, θέλουμε η Τουρκία να είναι μέρος του συστήματος ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μας. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε με κανόνες, όχι εκτός κανόνων».

Όσον αφορά τον αγωγό EastMed επεσήμανε ότι το έργο θα κριθεί επί τη βάσει οικονομικών στοιχείων, ενώ το γεωπολιτικό επιχείρημα αυτό απαντιέται από την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector. «Κατά συνέπεια για εμάς δεν υφίσταται γεωπολιτικό επιχείρημα γύρω από τον EastMed, έχει απαντηθεί», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε τέλος ότι παρότι αναμενόταν ότι μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και το άτυπο γεύμα με τον Έλληνα πρωθυπουργό η Τουρκία θα έμπαινε σε μια φάση μη όξυνσης και στο Αιγαίο και στη ρητορική, δεν επαληθεύτηκε αυτή η προσδοκία.

«Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο, θα υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα προβάλλουμε προς τη διεθνή σκηνή και προς τους Ευρωπαίους εταίρους, φίλους και συμμάχους μας την τουρκική παραβατικότητα για να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία δέχεται και υφίσταται απειλή», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Ναύπλιο: Πατέρας πυροβόλησε τον γιό του

Ευλογιά των Πιθήκων - Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Μέτρα και οδηγίες για τους πολίτες