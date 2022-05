Κοινωνία

Έφη Τσιχλάκη: Η ποινή για τη γυναικοκτονία στα Χανιά

Η δικαστική απόφαση για την ανθρωποκτονία η οποία είχε αποδοθεί από τον δράστη σε αυτοκτονία.

Ποινή φυλάκισης 8 ετών επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Κρήτης σε 55χρονο που κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της 47χρονης συζύγου του, τον Μάρτιο του 2016, στο Κολυμπάρι Χανίων.

Ο 55χρονος μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας κρίθηκε με ψήφους 5-2 ένοχος, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τους δικαστές να του αναγνωρίζουν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Ο καταδικασθείς έχει το δικαίωμα της αναίρεσης, ενώ από την ποινή αφαιρούνται 17 μήνες της προφυλάκισης του.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο, που είχε διεξαχθεί στο Ρέθυμνο, ο 55χρονος είχε κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών, αποδίδοντας τον θάνατο της γυναίκας σε αυτοκτονία και κατά της απόφασης αυτής είχε ασκήσει έφεση η εισαγγελέας Εφετών.

