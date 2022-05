Πολιτική

Μεταναστευτικό: Η Τουρκία πιέζει σε Έβρο και Αιγαίο, αυξάνοντας τις ροές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, για τις μεταναστευτικές ροές και τους διακινητές, για το πρώτο 4μηνο του 2022.

Η Άγκυρα, συνεχίζει εν μέσω γενικών προκλήσεων, τη χρήση του μεταναστευτικού, ως "μοχλό πίεσης" προς τη χώρα μας και την Ευρώπη.

Μόλις λίγες ώρες μετά την απόπειρα να περάσουν 5 ιστιοπλοϊκά σκάφη με 590 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που απετράπη από το λιμενικό, τέσσερα φουσκωτά σκάφη με 140 μετανάστες επιχείρησαν να μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου από τα τουρκικά παράλια, σύμφωνα με την προσωρινή ενημέρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Οι βάρκες προσπάθησαν να εισέλθουν στο θαλάσσιο χώρο της Μυτιλήνης, της Χίου, και Σάμου, με το Λιμενικό να αποτρέπει άμεσα το περιστατικό και να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

ΕΛΑΣ: στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο τετράμηνο του 2022, πραγματοποιήθηκαν 11.106 συλλήψεις για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας, εκ των οποίων, 1.553 στα χερσαία σύνορα (Έβρος) και 9.553 στα νησιά.

Ακόμη έχουν συλληφθεί 292 διακινητές ενώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους 220.

Αναφορικά με τον Έβρο από τη στιγμή που πέφτει η στάθμη του ποταμού το καλοκαίρι, αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές που προσπαθουν να περάσουν παράνομα στη χώρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως διαχειρίσιμη και χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Tις τελευταίες μόλις τρεις ημέρες έχουν συλληφθεί 10 διακινητές στον Έβρο.

Πιέζει η Αγκυρα και μέσω μεταναστευτικού

Μπορεί να συμβάλει ο καιρός στη διακίνηση μεταναστών από θαλάσσης αλλά και χερσαία, όμως η Άγκυρα δράττεται της ευκαιρίας να πιέσει μέσω των μεταναστευτικών ροών την Ελλάδα.

Όπως φαίνεται η Τουρκία, θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τη χώρα μας εν όψει καλοκαιριού και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που οι δια θαλάασεις μαζικές απόπειρες εισόδου στη χώρα, έχουν αυξηθεί τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλης κλίμακας άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού «Καταιγίδα 2022», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου.

Εχθες σημειώθηκε και μεγάλος αριθμός παραβιάσεων (40), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους από μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα, ο τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εκτός από τις μεταναστευτικές ροές, στο Αιγαίο, έχει "εξαπλωθεί" και ο τουρκικός αλιευτικό στόλος και μπορεί να γίνεται αυτό καθώς είναι η περίοδος αλιείας τόνου και ξιφία, όμως δενν είναι λίγες οι φορές που έχουν χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσουν προβλήματα στο Αρχιπέλαγος.

