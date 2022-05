Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: το πόρισμα, η Πυροσβεστική, ο πυλώνας και η αντίδραση του ΑΔΜΗΕ

Κόντρα των πραγματογνωμόνων της Πυροσβεστικής και του ΑΔΜΗΕ για την αιτία της πυρκαγιάς, που έκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και πάνω από 100 σπίτια.

Το 42 σελίδων πόρισμα της Πυροσβεστικής, που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, για τους λόγους και τις αιτίες της φωτιάς στην Βαρυμπόμπη και τις γύρω περιοχές, το καλοκαίρι του 2021, δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μη επαρκής καθαρισμός στον πυλώνα ΧΑ 44 του ΑΔΜΗΕ ευθύνεται για τα 100.000 στρέμματα πευκοδάσους που κάηκαν πέρυσι τον Αύγουστο, καθώς και για τον τριψήφιο αριθμό σπιτιών που καταστράφηκαν από τις πύρινες γλώσσες, αλλά φυσικά και για τον θάνατο πολυεγκαυματία που έχασε την μάχη για την ζωή μετά απο 38 ημέρες..

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα, από τις αυτοψίες στην περιοχή, την πορεία της πυρκαγιάς και τη φορά του ανέμου, εντοπίστηκε κάτω από πυλώνα υψηλής τάσης (150ΚV) με ονομασία ΧΑ 44, η αρχική εστία της φωτιάς.

Στον συγκεκριμένο πυλώνα και σε έναν μονωτήρα διαπιστώθηκε η αποκοπή ενός δίσκου. Στο πόρισμα αναφέρεται, ότι ο πυλώνας ΧΑ 44 είχε ύψος περίπου 25 μέτρων και τα δέντρα που βρίσκονταν στην περιοχή δεν ήταν κοντά στους αγωγούς, ούτε πλησίαζαν αυτούς. Καταγράφεται ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους αρμόδιους πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής, ως «αίτια πρόσκλησης των ισχυρών ηλεκτρικών τόξων, ο μη επαρκής καθορισμός των μονωτήρων από ρύπανσή τους, υπερτάσεις κλπ.»

Όπως προσδιορίζεται από το έγγραφο, οι θερμοκρασίες εκείνη την ημέρα ήταν υψηλότερες των 40 βαθμών Κελσίου και η υγρασία μικρότερη του 20%.

Η απάντηση του ΑΔΜΗΕ: η φωτιά ξέσπασε μακριά από τους πυλώνες

Σε απάντηση του σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο ΑΔΜΗΕ σε ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής:

«Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μεγάλη απόσταση από τους πυλώνες του ΑΔΜΗΕ, όπως προκύπτει από όλο το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, και ακολούθως άρχισε να πλησιάζει το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και να θέτει διαδοχικά εκτός λειτουργίας τα κυκλώματά του.

Όταν το τεχνικό προσωπικό του ΑΔΜΗΕ εντόπισε οπτικά την πρώτη εστία και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, δεν είχε καταγραφεί ακόμη λειτουργία των ηλεκτρονόμων και του διακοπτικού υλικού. Όταν η φωτιά πλησιάζει, λόγω των καυσαερίων που προσεγγίζουν τους πυλώνες και τους αγωγούς, δημιουργείται ιονισμός ο οποίος παράγει ηλεκτρικά τόξα και άρα βραχυκυκλώματα στο δίκτυο.

Το πρώτο βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ σημειώθηκε τουλάχιστον μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το μεσημέρι της 3/8/2021, γεγονός που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η φωτιά και οι καπνοί προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και όχι το αντίθετο.

Ο ΑΔΜΗΕ διεξάγει όλες τις απαραίτητες συντηρήσεις στο δίκτυό του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα για τον άμεσο εντοπισμό και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

Οι πυλώνες του ΑΔΜΗΕ άντεξαν τη φωτιά, λόγω της καλής συντήρησής τους, με αποτέλεσμα να επανέρχονται τακτικά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της φωτιάς και να διατηρηθεί η ηλεκτροδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής.

Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ και φέτος, όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα καθαρισμών ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμη και σε περίπτωση πυρκαγιών.

Ο Διαχειριστής βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, που συνεχίζουν να διεξάγουν έρευνα για το θέμα της περυσινής πυρκαγιάς και τους παρέχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει. Οι εισαγγελικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν δεν έχουν αποδώσει τις πυρκαγιές που αναφέρονται στο δημοσίευμα, στο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ ουδέποτε ενημερώθηκε από την εφημερίδα για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την περυσινή πυρκαγιά, ενώ η εφημερίδα δεν ζήτησε την άποψή του, όπως θα όφειλε, πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Ως εκ τούτου ο ΑΔΜΗΕ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του».

