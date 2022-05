Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Εν μέσω κρεσέντο προκλητικότητας από την Άγκυρα και σήμερα πραγματοποιήθηκαν υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, πέταξαν 11 τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη (6 μαχητικά F-16, 1 ναυτικής συνεργασίας ATR-72, 2 κατασκοπευτικά CN-235 και 2 μη επανδρωμένα UAV) πραγματοποιώντας 29 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Επτά παραβιάσεις έγιναν από τα F-16, 16 από τα CN-235 και 6 από τα UAV. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν επίσης και σε 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Aθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Βραδινή υπέρπτηση σε Παναγιά και Οινούσσες

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Τρίτη 24 Μαΐου, στις 20:43, υπερπτήση πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 27.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: “Είδα βιασμό με τα μάτια μου”, κατέθεσε μάρτυρας

Αγρίνιο: “Έστησε” ληστεία και ξυλοδαρμό για να μην πάει να παντρευτεί!

Έφη Τσιχλάκη: Η ποινή για τη γυναικοκτονία στα Χανιά