Βανδαλισμοί στην Αγία Σοφία: ξύνουν τους τοίχους και παίρνουν κομμάτια (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καταστροφή του ιερού μνημείου της Κωνσταντινούπολης.

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου κάνουν λόγο για βανδαλισμό της Αγίας Σοφίας, αναδημοσιεύοντας εικόνες από τα social media, στις οποίες φαίνονται δύο γυναίκες να ξύνουν τον τοίχο, παίρνοντας κομμάτια του για ενθύμια.

Σειρά δημοσιευμάτων, στον αντιπολιτευόμενο Τύπο, μεταξύ των οποίων το Odatv, η ιστοσελίδα Sondakika και Internet haber, δημοσιεύουν την εικόνα των δύο γυναικών που βάζουν το κομμάτι του τοίχου σε σακούλα.

Σε δηλώσεις του αρχιτέκτονα Σεντά Οζέν Μπιλγκιλί στην ιστοσελίδα Tele1, σύμφωνα με το Έθνος, αναφέρει πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, «αυτοί που αφαιρούν τα κομμάτια θεωρώντας τα ιερά είναι ξένοι επισκέπτες και εάν υπάρξει έρευνα αυτό θα βρεθεί. Στο παρελθόν τουρίστες έπαιρναν αναμνηστικά από τα μωσαϊκά!

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πρέπει να επανέλθει στην Αγία Σοφία και να προστατεύσει το χώρο του ισογείου τον οποίο επισκέπτεται ο κόσμος. Η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας δεν μπορεί να “προστατευθεί” με πειράματα. Είναι πραγματικά λυπηρό κάθε μέρα να διαβάζουμε μια νέα είδηση».

