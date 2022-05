Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Έβρος: ντοκουμέντα από την αύξηση των ροών (εικόνες)

Οι αποκλειστικές φωτογραφίες - ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, μαρτυρούν τις αυξημένες προσπάθειες μεταναστών να εισέλθουν στη χώρα από τον Έβρο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη, απεσταλμένης του ΑΝΤ1 στον Έβρο

Ο ΑΝΤ1, έξασφάλισε φωτογραφικά ντοκουμέντα, που δείχνουν την προσπάθεια παράνομης εισόδου στη χώρα μεταναστών από τα χερσαία σύνορα του Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί πριν από δύο εβδομάδες, φαίνεται μία ομάδα μεταναστών που ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε μία πλαστική βάρκα και στη δεύτερη φωτογραφία τα άτομα έχουν ήδη μπει στο πλωτό μέσο και επιχειρούν να προσεγγίσουν την Ελληνική πλευρά.

Η εικόνα τώρα που η στάθμη είναι πιο χαμηλή σε πολλά σημεία, τόσο στον Έβρο, όσο και στον παραπόταμό του, τον Άρδα έχει δημιουργήσει νέα περάσματα και νησίδες.

Αυτά τα περάσματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι διακινητές, που κατευθύνουν τους μετανάστες που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα με τα πόδια. Οι ελληνικές δυνάμεις ωστόσο τους επαναπροωθούν πίσω στην Τουρκία.

Οι περιπολίες, τόσο της αστυνομίας όσο και του στρατού, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθούν και να επεκταθούν και στις νησίδες που έχουν δημιουργηθεί στον ποταμό Έβρο.

