Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, οι εκλογές και οι μεγάλες ανησυχίες (βίντεο)

Οι πολίτες παίρνουν θέση για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εγκληματικότητα. Ακόμη σχολιάζουν το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Η ακρίβεια και ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται πως κυριαρχούν μεταξύ των ανησυχιών των πολιτών που πήραν μέρος στην έρευνα που διενέργησε η Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1, το πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε την Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η ακρίβεια αποτελεί την μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 81,6% ( έναντι 84,7% της προηγούμενης δημοσκόπησης), ο πόλεμος στην Ουκρανία ακολουθεί σε ποσοστό 58,1% (έναντι 77,4%) και έπεται η εγκληματικότητα με μεγάλη αύξηση, 33,7% έναντι 17,7% στην προηγούμενη έρευνα της Marc.

Το θέμα της πανδημίας έχει πέσει κατακόρυφα, καθώς από το 40,7% σε προηγούμενη μέτρηση, είναι πλέον στο 24,4%. Ακολουθούν τα εθνικά - ελληνοτουρκικά με 22,6%, οι φυσικές καταστροφές με 13,2% και το μεταναστευτικό με 8,5%.

Οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε ποσοστό αθροιστικά 57,4% αξιολόγησαν πως ειναι μια αναγκαία και σημαντική βοήθεια, αλλά πως χρειάζονται άμεσα και άλλα μέτρα, ενώ σε ποσοστό 41,1% οι ερωτηθέντες αποκρίθηκαν πως τα μέτρα στήριξης δεν προσέφεραν σχεδόν καμία βοήθεια.

Αναφορικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν σε ποσοστό 60% ως ένα θετικό ή μάλλον θετικό ταξίδ, ενώ το 32.9% είχαν αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη για την έκβαση της επίσκεψης.

Στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, βάσει της έρευνας υπάρχουν ανακατατάξεις, με την σειρά δημοφιλίας να διαμορφώνεται ως εξής:

πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με θετική ή μάλλον θετική γνώμη από το 48,7% των ερωτηθέντων, δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 38,1%, τρίτος ο Αλέξης Τσιπρας με 30.5% και έπονται κατά σειρά οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Γιάνης Βαρουφάκης και Κυριάκος Βελόπουλος.

Σχετικά με την επιθυμία για τον χρόνο των εκλογών, το 55,5% των ερωτηθέντων ξορκίζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως προτιμά να στηθούν κάλπές το 2023, στο τέλος της τετραετίας, ενώ το 41,1% απαντά πως ειναι προτιμότερο να γίνουν πρόωρες εθνικές εκλογές μέσα στο φθινόπωρο.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν, με βάση και τις πολιτικές πεποιθήσεις και τα κομματικά πιστεύω τους, στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν να προκύψει από τις επόμενες κάλπες, ως εξής:

27,1%: αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ

14,2%: κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

13%: κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

12,4%: αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

8,8%: κυβέρνηση τεχνοκρατών με στήριξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

2,5%: αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

12,1% έδωσε άλλη απάντηση, ενώ

9,9% δεν απάντησε στο ερώτημα

Στην πρόθεση ψήφου, η ψαλίδα ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι στις 9,9 μονοάδες, καθώς απο τις απαντήσεις των ερωτηθένων, προέκυψαν τα εξής ποσοστά των κομμάτων:

32%: ΝΔ

22,1%: ΣΥΡΙΖΑ

13,2% ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

5,7% ΚΚΕ,

4,6% Ελληνική Λύση

2,8% ΜέΡΑ25

2,0% Έλληνες για την πατρίδα

1,1% Εθνική Δημιουργία

3,0% άλλο κόμμα

1,4% άκυρο - λευκό

2,3% δεν θα ψηφίσω

9,8% δεν έχω αποφασίσει ακόμη

Η διακύμανση στην πρόθεση ψήφου δείχνει μια ανόδο, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, για την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ και μια οριακή υποχώρηση για το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:

Η ταυτότητα της έρευνας:

Παρακολουθήστε την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και τα σχόλια του Νίκου Χατζηνικολάου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Marc, Θωμά Γεράκη:

