Νταβός: Συναντήσεις Μητσοτάκη με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός είχε κατ' ιδίαν επαφές και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, την Πρόεδρο της ΕΚΤ, αλλά και την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, η οποία επαίνεσε την πορεία της Ελλάδας.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με ανώτατα στελέχη επενδυτικών φορέων και μεγάλων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του επενδυτικού ταμείου του Άμπου Ντάμπι, Mubadala, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας των δύο πλευρών και εξετάστηκαν ώριμα project που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας συνεπενδυσεων, η οποία έχει διευρυνθεί ουσιαστικά φέτος. Στη συνάντηση έλαβε μέρος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη σχέση φιλίας και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο κ. Al Mubarak τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί "ξεχωριστό στρατηγικό εταίρο" για τα ΗΑΕ, προσθέτοντας πως την τελευταία διετία έχει σημειωθεί "εντυπωσιακή" πρόοδος στις διμερείς σχέσεις.

Στη συνάντηση με τον ιδρυτή και Διευθυντή Επενδύσεων της Bridgewater Associates, Ray Dalio, συζητήθηκε εκτενώς η μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η ανάδειξη παραδοσιακών και νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και οι ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας χάρη στο υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Dalio αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια οικονομία.

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Jared Cohen, Διευθύνοντα Συμβούλιο της Jigsaw, η οποία αποτελεί δημιούργημα της Alphabet. Συζητήθηκαν οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στη συνέχεια συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Trafigura, Jeremy Weir, κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για την προοπτική ενεργειακού μετασχηματισμού της ελληνικής ακτοπλοΐας, στο πλαίσιο της ευρύτερης ολιστικής στρατηγικής για στροφή προς πράσινες μορφές ενέργειας τόσο στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις όσο και στις υποδομές ελληνικών νησιών.

Συναντήσεις με Φον ντερ Λάιεν και Γκεοργκίεβα

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίβα, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Εξαίρω εσάς και την Ελλάδα, όπου και εάν πηγαίνω», τόνισε η κ. Γκεοργκιεβα. για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ότι «οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτέλεσμα».

Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ συμφώνησε, λέγοντας ότι «ναι έχουν… και η Ελλάδα είναι μια χώρα, που το έχει αποδείξει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα στο Νταβός και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι νεότερες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και η κατάσταση στην Ουκρανία, κι έγινε ανταλλαγή απόψεων ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 και 31 Μαΐου.

Συμμετοχή Μητσοτάκη σε δείπνο – συζήτηση με Λαγκάρντ και Σάντσεθ

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε το βράδυ της Τρίτης, πάντοτε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, σε δείπνο με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός, μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έδωσαν απαντήσεις στις τρεις κύριες, εισαγωγικές ερωτήσεις που τέθηκαν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα: "Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε ενστερνιστεί την πράσινη ατζέντα ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του κυβερνητικού σας προγράμματος, αποτελώντας παράδειγμα υπεύθυνης ηγεσίας στην περιοχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αλλαγές στα ενεργειακά μας συστήματα και μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο εκτροχιασμού όσον αφορά την προσπάθεια της Ευρώπης να πετύχει τους κλιματικούς στόχους της. Σε αυτό το νέο παγκόσμιο πλαίσιο, πώς μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει ένα παγκόσμιο μοντέλο υπεύθυνης ηγεσίας;"

Στην τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση και η υλοποίηση της πράσινης ατζέντας αποτελούν μία μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα που προκαλεί στους πολίτες η παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει εξ αρχής τοποθετήσει τις πράσινες πολιτικές στην καρδιά της ατζέντας της, έχοντας ως γνώμονα αφενός την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αφετέρου τα απτά οφέλη για τους πολίτες, ενώ παρέθεσε ενέργειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας υλοποιεί και δρομολογεί στρατηγικής σημασίας επενδύσεις για τη διεύρυνση και αναβάθμιση των υποδομών της, ώστε να αποτελέσει πύλη εισόδου για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη και την ΕΕ.

