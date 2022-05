Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για F - 35: άμεσα η απόκτησή τους

Τα στελέχη του JSF PO και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνάντησε στο υπουργείο Άμυνας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Συνάντηση με στελέχη του προγράμματος (JSF PO - Joint Strike Fighter Program Office) για το μαχητικό αεροσκάφος F-35, είχε, σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση συμμετείχε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει, άμεσα, η διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών F-35, τα οποία θα καλύψουν προβλεπόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα Γενικά Επιτελεία θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας προμήθειας αμυντικών εξοπλισμών.

Κατά τη συνάντηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, τονίστηκε ότι η απόκτηση των αεροσκαφών F-35, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και την διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος και ΗΠΑ, αντανακλά το στρατηγικό επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Νωρίτερα, ο Πρέσβης των ΗΠΑ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν ρηματικές διακοινώσεις για την κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) από Ελλάδα και ΗΠΑ.

Τσούνης: προτεραιότητα η προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα

Τα «διαπιστευτήριά» του στους Έλληνες δημοσιογράφους, έδωσε σε μια συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης προηγουμένως ο νέος Αμερικανός πρέσβης, Τζορτζ Τσούνης. Απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν και να προβλέψει αν θα έχουμε θερμό καλοκαίρι. Για τα ελληνοτουρκικά, επανέλαβε αυτολεξεί τη θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνιστώντας στα μέρη που έχουν διαφορές να τις επιλύσουν με διάλογο και διπλωματία.

Αναφέρθηκε επίσης στη στενή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, που επισφραγίσθηκε με την αμυντική συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις και υποστήριξε ότι τα γεωπολιτικά συμφέροντα ΗΠΑ και Ελλάδα είναι σχεδόν ολοσχερώς ταυτόσημα.

Σε ερώτηση για τον αγωγό East Med απάντησε έμμεσα ως εξής: «Οι ΗΠΑ εργάζονται για την πραγματοποίηση του έργου των διασυνδετήριων αγωγών, που είναι βιώσιμοι, κοστίζουν λιγότερο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ενεργώς εμπλεκόμενα».

Χαρακτήρισε απόλυτα επιτυχημένο το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο, επισημαίνοντας τις επτά φορές που γερουσιαστές και βουλευτές χειροκροτούσαν όρθιοι κι αυτό, όπως είπε, (όπως άλλωστε και το γεγονός ότι στο Μπλερ Χάουζ κυμάτιζε η ελληνική σημαία, δεν ήταν απλώς συμβολικό, αλλά έστειλε μηνύματα.

Τέλος υπογράμμισε ότι η κορυφαία προτεραιότητα της θητείας του θα είναι η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, με παράλληλο πρωτοπόρο εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Δήλωσε μάλιστα εντυπωσιασμένος από την ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους.

