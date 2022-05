Κόσμος

Κομισιόν για Ερντογάν: η Τουρκία έχει δεσμευτεί για βήματα αποκλιμάκωσης

Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει την επίθεση του Τούρκου Προέδρου στον Έλληνα Πρωθυπουργό

«Ο σεβασμός μεταξύ γειτονικών χωρών και η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία εντός της ΕΕ», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την φραστική επίθεση του Τούρκου Προέδρου προς το πρόσωπο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ντάνα Σπίναν, ερωτηθείσα σχετικώς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, είπε τα εξής:

«O Έλληνας πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός μιας κυβέρνησης κράτους-μέλους ΕΕ, τον οποίο αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όπως έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε πολλές περιπτώσεις, η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να δεσμευτεί με εποικοδομητικό τρόπο με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και να κάνει βήματα αποκλιμάκωσης. Ο σεβασμός μεταξύ γειτονικών χωρών και η προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία εντός της ΕΕ».





