Τουρκία: Με νέα Navtex δεσμεύει το Αιγαίο

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στο Αιγαίο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, που συνεχίζει τις προκλήσεις.

Σε δέσμευση του Αιγαίου προχωρά η Τουρκία, με νέα παράνομη Navtex, που δεσμεύει την περιοχή μεταξύ Αη Στράτη – Λέσβου και Χίου.

Η διάρκεια των ερευνών του Γιουνούζ, του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, θα είναι δύο ημέρες, 25 και 26 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία προκαλεί με συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού FIR από έντεκα μαχητικά κι ένα drone που πέταξε πάνω από τα Ίμια, παρακολουθώντας τις κινήσεις του ελληνικού στόλου.

Το μικρό ερευνητικό Γιουνούζ (24 μέτρων) βρίσκεται στο λιμάνι της Φώκαιας, στη Σμύρνη και σε μήκος αποτελεί το ένα τέταρτο του Oruc Reis.

