Κόσμος

Τέξας: νεκρά παιδιά από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακελειό μετά την εισβολή ενόπλου σε δημοτικό σχολείο. Διψήφιος ο αριθμός των θυμάτων.

Δεκαπέντε άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας ενήλικας, βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δράστης είναι ένας νεαρός, περίπου 18 ετών, ο οποίος είναι νεκρός.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένοπλος έχει συλληφθεί και σύμφωνα με κάποια ΜΜΕ έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.





Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής ανέφερε ότι, στο σχολείο φοιτούν σχεδόν 600 μαθητές, ενώ όλα τα σχολεία έκλεισαν μετά το αιματηρό περιστατικό.

Shooting at Texas elementary school leaves 14 students and one teacher dead, Gov. Abbott says. https://t.co/78vrIRU43q https://t.co/tN3uWmcuda — NBC News (@NBCNews) May 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιωτόπουλος για F - 35: άμεσα η απόκτησή τους

Λίβερπουλ: 12χρονος δολοφόνησε 14χρονη

Τουρκία: Με νέα Navtex δεσμεύει το Αιγαίο