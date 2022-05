Πολιτισμός

“Tin Soldier”: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Συνάντηση με τους παραγωγούς της νέας χολυγουντιανής ταινίας που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη είχε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συνάντηση με τους υπεύθυνους της νέας χολιγουντιανής κινηματογραφικής παραγωγής, τα γυρίσματα της οποίας ξεκινούν στη Θεσσαλονίκη, είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, στο κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τους παραγωγούς της ταινίας “Tin Soldier”, Steven Chasman και Keith Kjarval, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου και ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τα γυρίσματα της νέας ταινίας και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τις κινηματογραφικές παραγωγές που γυρίζονται στην Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, υπολογίζεται πως από τις τέσσερις ταινίες που γυρίστηκαν τον τελευταίο χρόνο στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία τα συνολικά έσοδα στην τοπική οικονομία ξεπέρασαν τα 60 εκ. ευρώ.

“Το ‘Tin Soldier’ είναι η τέταρτη χολιγουντιανή ταινία που γυρίζεται στην περιοχή. Πρόκειται για ταινία δράσης, με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του Hollywood, όπως ο Robert De Niro, ο Jamie Foxx, ο Scott Eastwood και πολλοί άλλοι αστέρες, οι οποίοι θα βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για τις επόμενες 50 μέρες, καθώς τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι τις 25 Ιουλίου.

Η ταινία θα γυριστεί κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 80% και το υπόλοιπο 20% στη Δράμα. Ο προϋπολογισμός της είναι 38 εκ. ευρώ και γυρίσματα προγραμματίζονται να γίνουν στη ΧΑΝΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Φράγμα της Θέρμης, στην περιοχή της Χαλκηδόνας και στα στούντιο της Millennium Media, στη Θέρμη. "Κάθε μήνα που περνάει κατακτάμε το στόχο που έχουμε θέσει ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας", αναφέρεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

"Τα οφέλη για την τοπική οικονομία, για τις θέσεις εργασίας, για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε υπολογίσει ότι και οι τέσσερις κινηματογραφικές παραγωγές που πραγματοποίησαν γυρίσματα στην περιοχή μας έχουν αφήσει στην οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας περισσότερα από 60 εκ. ευρώ. Οι οπτικοακουστικές παραγωγές συνεπώς είναι μια ανερχόμενη δύναμη ανάπτυξης για την Κεντρική Μακεδονία, ακριβώς όπως το οραματιστήκαμε πριν από τρία χρόνια, όταν δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα το Film Office. Μια δομή που βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια για να γυριστεί μια ταινία στην περιοχή μας. Για τη συγκεκριμένη ταινία αρχίσαμε την προεργασία εδώ και αρκετούς μήνες. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την προσπάθεια όχι μόνο να κάνουμε την Κεντρική Μακεδονία ένα παγκόσμιο κέντρο οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά και να προβάλλουμε τον τόπο μας μέσα από τις ταινίες, επιτυγχάνοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή μας”, επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης απηύθυνε παράκληση προς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους πολίτες στις άλλες περιοχές που θα γίνουν γυρίσματα, να δείξουν ανοχή, υπομονή και φιλοξενία, διότι τα γυρίσματα αναστατώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν ταλαιπωρία, αλλά όπως είπε “είναι για καλό”. Επίσης, κάλεσε τις υπηρεσίες και τους φορείς, που εμπλέκονται να σταθούν δίπλα στην εταιρία παραγωγής και στους ανθρώπους που γυρίζουν την ταινία, για να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και εντός χρονοδιαγράμματος η παραγωγή.

Ο Keith Kjarval ευχαρίστησε για το ζεστό καλωσόρισμα τους Θεσσαλονικείς και τον Περιφερειάρχη. “Απολαμβάνουμε την παραμονή μας εδώ γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πολύ όμορφη. Είναι η περιοχή που μπορεί να ζήσει κανείς και να κάνει ταινίες. Ο Περιφερειάρχης μάς υποδέχτηκε με θέρμη και με ανοικτές αγκάλες και μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια ποιοτική ταινία με ποιοτικούς ηθοποιούς. Το ταλέντο είναι εδώ”, δήλωσε.

Ο Steven Chasman σημείωσε ότι είναι συναρπαστικό και σπουδαίο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Η Ελλάδα προσφέρει πολύ ωραίες συνθήκες για να κάνει κανείς ταινίες. Υπάρχουν πολλές χώρες που θα μπορούσαμε να πάμε για τις παραγωγές, όπως η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία κτλ. Όμως εδώ έχετε ωραίες τοποθεσίες και πολύ διαφορετικές, με καταρράκτες, λίμνες και ωραία κτίρια. Είναι πολύ συναρπαστικό το ότι είμαστε εδώ και το χαιρόμαστε. Το 80% της ταινίας θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη. Η συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Film Office και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα είναι αποφασιστική για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής ταινίας. Θέλουμε να πετύχουμε το συνδυασμό μιας ποιοτικής ταινίας που θα συνδυάζει την εμπορικότητα. Είμαστε πολύ ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με τόσο σημαντικούς ηθοποιούς”.

