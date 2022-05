Αθλητικά

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Επική ανατροπή σε αγώνα θρίλερ

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον Ιταλό αντίπαλο του, αλλά βρήκε το ψυχικό σθένος να αντιδράσει και να φύγει νικητής από το γήπεδο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «έπαιξε με την φωτιά» στην πρεμιέρα του στο Ρολάν Γκαρός, αλλά δεν... κάηκε. Παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 από τον Λορέντσο Μουζέτι, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ μετά από τρεις ώρες και 32 λεπτά αγώνα, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» του προγράμματος της 3ης ημέρας αγώνων του Γαλλικού Όπεν.

Στο Philippe Chatrier τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για τον Τσιτσιπά, ο οποίος με σωρεία λαθών έδωσε τη δυνατότητα στο νεαρό Ιταλό να προηγηθεί με 2-0 και να πιστέψει στο θαύμα. Την ώρα.. μηδέν, όμως, ο Έλληνας τενίστας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα ν΄ αντιδράσει κι από τη στιγμή που μείωσε σε 2-1 δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο στόχο του. Εκμεταλλευόμενος την απειρία, την κούραση και την απογοήτευση του 20χρονου Ιταλού έφερε το ματς στα μέτρα του και με 3-2 (7-5, 6-4, 2-6, 3-6, 2-6) έκανε το 3 στα 3 απέναντι στον Μουζέτι.

Ο 23χρονος τενίστας κατάφερε να μπει έστω και με το δύσκολο τρόπο με το δεξί στην 6η συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros, έχοντας ως στόχο να πάει ένα βήμα πιο πέρα από τις τρεις τελευταίες παρουσίες του στο τουρνουά. Το 2019 έφτασε μέχρι τους προημιτελικούς, ένα χρόνο μετά στους «τέσσερις» και πέρυσι στον τελικό, όπου είχε ηττηθεί με 3-2 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στην φάση των «64» ο Τσιτσιπάς, ο οποίος πήρε τα 18 από τα τελευταία 25 game, θα βρει απέναντί του τον 25χρονο Τσέχο qualifier, Ζντένεκ Κόλαρ (νο134 στον κόσμο), ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε τον Γάλλο, Λούκα Πούιγ, με 6-3, 4-6, 7-5, 6-4.

Παρότι προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο σετ κι έδειξε ότι θα έφτανε άνετα στο 1-0, από το 5ο game και μετά ο Τσιτσιπάς ήταν αγνώριστος. Με βιαστικές επιλογές, πολλά αβίαστα λάθη και κακό σερβίς, όχι μόνο ξαναέβαλε στο ματς τον αντίπαλό του, αλλά του έδωσε την ευκαιρία να κάνει δύο break και να κλείσει το σετ με 7-5!

Η... κατηφόρα που είχε πάρει ο Έλληνας τενίστας δεν είχε τέλος. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Μουζέτι να κάνει διπλό break στα σερβίς του Τσιτσιπά, να υπερασπίζεται τα δικά του και να παίρνει καθαρό προβάδισμα με 4-0, φτάνοντας πολύ κοντά στο 2-0. Ο Έλληνας πρωταθλητής έστω και δύσκολα κατάφερε να μειώσει σε 4-1, πήρε πίσω το ένα από τα δύο break του Ιταλού και κρατώντας το σερβίς του ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ μειώνοντας σε 4-3!

Ο 20χρονος (νο66 στον κόσμο) προηγήθηκε με 5-4 και σέρβιρε για να κλείσει το σετ. Και παρότι ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 30-0, ο νεαρός κατάφερε να βρει μεγάλα χτυπήματα μετά το σερβίς του και να κάνει το 6-4, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα για μία μεγάλη νίκη.

Μην έχοντας άλλες επιλογές στη συνέχεια και με την διαμορφωθείσα κατάσταση να μην του αφήνει κανένα περιθώριο ο Έλληνας τενίστας μπήκε αποφασισμένος στο τρίτο σετ να παίξει... την ύπαρξή του. Προηγήθηκε όπως και στο πρώτο με 3-0 και 4-1, μόνο που αυτή την φορά δεν... «αυτοκτόνησε». Με 13 winners έναντι 5 του αντιπάλου και κάνοντας δύο break, έφτασε άνετα στο 6-2 και στη μείωση του σκορ σε 2-1.

Με τη ψυχολογία στα ύψη και... στριμώχνοντας ακόμη περισσότερο τον Μουζέτι, ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο 4ο σετ. Πήρε πολύ γρήγορα σημαντικό προβάδισμα με 3-0 στα game, αλλά ο νεαρός Μουζέτι δεν το έβαλε κάτω και κάνοντας break στο 5ο game μείωσε σε 3-2.

Σ΄ ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο του σετ, ο Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα, έκανε αμέσως break και κρατώντας το σερβίς του προηγήθηκε με 5-2, «αγγίζοντας» την ισοφάριση. Το 2-2 δεν άργησε να έρθει (6-3) με τους δύο μονομάχους να «λύνουν τις διαφορές τους» σε 5ο σετ.

Εκεί, όπου και πάλι ο Τσιτσιπάς είχε το «πάνω χέρι» από το ξεκίνημά του, προηγήθηκε με 5-1 κι έφτασε πολύ εύκολα στο 6-2 και στη νίκη.

