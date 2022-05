Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Συναγερμός για αρπαγή 6χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδάκι απήχθη από έναν άντρα το βράδυ της Τρίτης στην Νέα Κηφισιά.

Το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 20:40, απήχθη από έναν άντρα στην Νέα Κηφισιά, στην οδό Σειρήνων, αριθμός 5, ένα παιδάκι 6 ετών, ο PEDERSEN RAINER JASON του Pedersen Ricky Christopher Land και της Ετμεκτζόγλου Νίνα

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Αστυνομικές Αρχές με υποβολή σχετικής μήνυσης και γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό του. Υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη ψυχοσωματική του υγεία και ασφάλεια, και, ίσως, επίκειται προσπάθεια να μεταφερθεί παρανόμως εκτός Ελλάδος.

Περιγραφή ανηλίκου:

Ύψος: 1.10

Βάρος: 15-18 κιλά

Χρώμα ματιών: καστανό

Σχήμα προσώπου: στρογγυλό

Χρώμα μαλλιών: χάλκινο

Ρούχα κατά τη στιγμή της απαγωγής του: μπλε παντελόνι-φόρμα, άσπρο κρεμ κοντομάνικο μπλουζάκι και καλτσάκι γκρι ανοιχτό με γκρι σκούρο στα δάχτυλα

Τη σχετική ανακοίνωση έκαναν τόσο το «Χαμόγελο του Παιδιού», όσο και νωρίτερα μια δικηγορική εταιρεία, κατόπιν εξουσιοδότησης της μητέρας του παιδιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο

Roland Garros – Τσιτσιπάς: Επική ανατροπή σε αγώνα θρίλερ

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και σποραδικές μπόρες την Τετάρτη