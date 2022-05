Οικονομία

Ακρίβεια: Το μαρτύριο… της βενζίνης

Σοκ για τους καταναλωτές οι τιμές στην αντλία. Φαινόμενα αισχροκέρδειας δείχνουν και τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι το μαρτύριο για τους ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν στο ημερήσιο κόστος τους τα καύσιμα. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς και αγγίζουν πλέον τα 2,3 ευρώ το λίτρο στην Αττική για την απλή αμόλυβδη, ενώ το diesel κίνησης ξεπέρασε το 1,9 ευρώ το λίτρο.

Τα αλλεπάλληλα αυτά ρεκόρ αιτιολογούνται εν μέρει από την διεθνή αύξηση των τιμών του «μαύρου χρυσού», αλλά και την διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα σημερινά επίπεδα τιμών που προφανώς σε ένα βαθμό είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του imerisia.gr.

Πως διαμορφώνονται οι τιμές

Η τιμή της αμόλυβδης μέχρι και χθες είχε σημειώσει αύξηση 18 λεπτά το λίτρο που σημαίνει ανατίμηση 8,7%. Διαμορφώνεται έτσι λοιπόν σε μέσα επίπεδα στα 2,267 ευρώ το λίτρο από 2,086 ευρώ το λίτρο που είχε στις 30 Απριλίου.

Η τιμή του diesel κίνησης έχει αυξηθεί κατά μόλις 2,8% ή 5,2 λεπτά το λίτρο. Έτσι η μέση τιμή είναι στα 1,904 ευρώ το λίτρο, από 1,852 ευρώ το λίτρο που ήταν στις αρχές του μήνα.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου είχε στις 30 Απριλίου 106 δολάρια το βαρέλι και σήμερα κινείται στην περιοχή των 111 δολαρίων, αύξηση 5 δολαρίων ή σε ποσοστό κάτι λιγότερο από 5%.

Το ευρώ έχει ανατιμηθεί έναντι το δολαρίου και διαμορφώνεται στο 1,07 δολάρια από 1,056 που ήταν στις 30 Απριλίου.

Σημάδια κερδοσκοπίας - Τι απαντούν οι βενζινοπώλες

Με μία πρόχειρη προσέγγιση του θέματος η τιμή των καυσίμων επηρεάζεται προς τα πάνω κατά 3,7%. Αν μάλιστα υπολογίσει κανείς ότι από την τιμή των καυσίμων σχεδόν το μισό επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις των διεθνών τιμών, καθώς το άλλο μισό είναι φορολογία. Συγκεκριμένα το 52% είναι φόροι και το υπόλοιπο 48% αφορούν το υπόλοιπο κύκλωμα των καυσίμων (διύλιση, διακίνηση και εμπορία). Κατά συνέπεια αύξηση άνω του 2% είναι μάλλον εκτός λογικής και εκτός συνθηκών αγοράς.

Την ύπαρξη κερδοσκοπίας εξάλλου επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, που διαπίστωσαν ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια που ελέγχθηκαν κερδοσκοπούσαν. Βέβαια οι πρατηριούχοι θεωρούν ότι είναι άδικη η μομφή που τους ρίχνεται.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», εξηγώντας το φαινόμενο των αυξημένων τιμών και που οφείλονται.

